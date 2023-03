Tutto pronto per il 2° meeting organizzato dal Lions Club Bologna

Quali nuovi lavori nasceranno nei prossimi anni? Quali competenze digitali saranno richieste ai professionisti? Sono queste le due direttrici principali del meeting dal titolo “Rivoluzione 4.0” – Il futuro del lavoro, in programma martedì 21 marzo alle ore 14 nel Salone della Guardia della Prefettura UTG (via IV Novembre n° 26, Bologna). Dopo una pausa per l’emergenza pandemica torna l’appuntamento promosso e organizzato dal Lions Club Bologna con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna.

La prima edizione del meeting, nel 2019, aveva delineato il cambiamento delle professioni rispetto all’utilizzo massivo delle tecnologie più avanzate. Una trasformazione digitale che la pandemia Covid-19 ha accelerato un po’ in tutti gli ambiti e settori lavorativi. Per la seconda edizione il Lions Club Bologna ha scelto di approfondire il tema dell’utilizzo delle tecnologie avanzate in rapporto al mondo del lavoro, per provare a tracciare una mappa sui “nuovi” lavori e le competenze necessarie per il futuro. In questo contesto sarà analizzato l’impatto sociale e ambientale, senza trascurare gli aspetti etici connessi all’utilizzo delle tecnologie, in particolare dell’Intelligenza Artificiale.

Il convegno vedrà i saluti istituzionali da parte delle massime autorità, tra cui il prefetto Attilio Visconti, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il capo di gabinetto del Comune di Bologna Sergio Lo Giudice.

A seguire tre distinti panel tematici con i rappresentanti del mondo accademico, delle associazioni, delle istituzioni pubbliche, degli ordini professionali e delle imprese.

Il primo panel, dal titolo “Intelligenza artificiale e Big Data: i risvolti etici e l’impatto sociale ed economico sul mondo del lavoro”, sarà dedicato alle tecnologie avanzate, con l’intervento, tra gli altri, di Michela Milano, direttrice del Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence e Brian Donnellan, professore di Management Information Systems, Co-Director, Innovation Value Institute, Maynooth University, Ireland. Modera Stefano Foglia, dottore commercialista.

Nel secondo panel, dedicato al mondo delle imprese, sarà affrontata “la mappa del nuovo mondo del lavoro: le nuove skills contro vecchi gap. Politiche e progetti innovativi e creativi nelle scelte aziendali”. Tra i relatori spicca il nome di Massimiliano Ghini, professore incaricato di Gestione delle Risorse Umane della facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. La moderazione sarà affidata a Lucia Chierchia, Managing Partner & Chief Of Open Innovation Ecosystem GELLIFY.

Il terzo ed ultimo panel, dedicato alla figura del professionista 4.0 e alle nuove frontiere della consulenza, sarà moderato dall’avvocato Michelina Suriano. Tra gli interventi non mancherà il punto di vista dell’avvocato Luigi Viola, docente universitario in Diritto delle nuove tecnologie della facoltà di Giurisprudenza, Università SOB di Napoli.

“Questo secondo appuntamento – spiega l’organizzatore Alberico Colasante – rappresenta un nuovo momento di confronto sulle progettualità da intraprendere per affrontare il futuro fortemente impattato e condizionato dall’utilizzo invasivo e massivo delle tecnologie. Ne parleremo in chiave costruttiva, guardando ad un nuovo possibile equilibrio tra uomo e tecnologia”.