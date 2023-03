In programma una giornata dedicata alla mobilità sostenibile e alla transizione energetica

A Medicina si terrà il primo E-DAY, evento culturale sulla mobilità elettrica e transizione energetica, organizzato dal Centro per le Comunità Solari Locali in collaborazione con Viaggiare in Elettrico di Cristian Loria e con il patrocinio della Città di Medicina.

L’E-DAY si svolgerà domenica 26 marzo 2023 dalle ore 9.30 alle 17.00 presso il Centro Ca’ Nova, in via Roslè 1331/D. Una giornata all’insegna di tantissime attività e interventi di importati ospiti, tra cui divulgatrici e divulgatori scientifici, imprenditrici e imprenditori di aziende innovative, Youtuber e Influencer del settore.

L’iniziativa con ingresso gratuito prevede un’area espositiva owners; una zona di test drive auto e moto di tutti i marchi e un settore dedicato ai bambini con minimoto elettriche e istruttori professionisti.

Inoltre, sarà presentato in anteprima un nuovo veicolo elettrico: la prima apparizione in pubblico ad un evento.

L’apertura dell’evento è programmata alle ore 9.30 con il saluto iniziale del Sindaco Matteo Montanari e dell’Assessore all’Ambiente, Agricoltura e Urbanistica Massimo Bonetti.

A seguire, l’intervento di Leonardo Setti, docente dell’Università di Bologna, Presidente del Centro per le Comunità Solari e membro di Energia per l’Italia che parlerà dei 12 anni di Comunità Solare e di come si può ribaltare il paradigma della rete elettrica italiana.

Si darà inizio dalle ore 10.15 alla Tavola Rotonda sui trasporti e il ruolo della mobilità elettrica nel nuovo sistema energetico del 2050. Parteciperanno: Camillo Piazza (Presidente Class Onlus), Carlo Valente (Cofounder Infomotori e Andiamoelettrico), Matteo Valenza (Youtuber), Vito Minunni (Area Sales Manager Europe Energica Motor Company Spa), Luca Sut (deputato XVIII Legislatura), Luca Girotti (Responsabile Legambiente Emilia-Romagna) e Leonardo Spacone (Ing. esperto in mobilità elettrica). Modera l’incontro la giornalista Silvia Zamboni.

In anteprima alle ore 12.00, presentazione del prototipo moto “Positive Motorcycle” e a seguito, alle ore 12.15 si svolgerà il dibattito che appassiona tutti gli italiani dal titolo: Aboliamo il motore a scoppio? Modera l’incontro Massimo degli Esposti (Giornalista e Direttore di VaiElettrico), partecipano: Davide Tabarelli (Presidente Nomisma Energia) e Nicola Armaroli (Dirigente di ricerca del CNR e membro di Energia per l’Italia).

Dalle ore 14.00 inizierà la Tavola Rotonda sulle infrastrutture necessarie per garantire che la mobilità elettrica possa sostituire quella tradizionale a motore a scoppio. Parteciperanno: Michele Pennese (Responsabile E- Mobility Bonfiglioli Riduttori Spa), Vincenzo Di Bella (Project Manager E-Charge e E-Tech), Nicola Ventura (Direttore Ecomotori), Mario Montanucci Pignatelli (Fondatore e Coordinatore RaceBioConcept – BioDrive Academy), Marcello Borgatti (Ideatore Applicazione Noty), Natale Belosi (Coordinatore RECA ER) e Riccardo Ravaglia (Titolare Carrozzeria Augusta). Modera l’incontro Viviana Manganaro, comunicatrice ambientale di Greenvivi.

Alle ore 15.00 una conferenza/spettacolo dal titolo “Una Calda Atmosfera”. I cambiamenti climatici raccontati da Vittorio Marletto, climatologo ex-Arpae e membro di Energia per l’Italia, commentati in musica dall’Orchestra la Rumorosa diretta da Mario Sollazzo.

Concluderà questa importante giornata dedicata alla mobilità elettrica e alla transizione energetica Silvia Zamboni, Vicepresidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

“Nel 2010 abbiamo dato alla luce le prime quattro comunità solari e oggi siamo la prima piattaforma nazionale per autoconsumo collettivo che coinvolge oltre 2500 famiglie in tutta Italia attraverso un modello innovativo di Responsabilità Sociale d’Impresa. Negli ultimi 12 anni abbiamo erogato sui territori più di 280mila euro di contributi delle imprese le quali, adottando le città solari, hanno permesso di realizzare una transizione energetica dal basso, inclusiva e sostenibile, senza incentivi dello Stato. Stiamo provando a ribaltare il paradigma energetico dimostrando che si può realizzare una rete elettrica 100% rinnovabile partendo da ogni singolo edificio creando una rete robusta e affidabile ma soprattutto accessibile a tutti. Il nostro slogan? Imprese, “Piantate” cittadini solari perché fa bene all’ambiente e al portafoglio!” – dichiara il Prof. Leonardo Setti, Presidente del Centro per le Comunità Solari.

“Siamo molto contenti d’ospitare a Medicina un evento d’approfondimento così interessante e attuale. Il nostro Comune ha sempre collaborato con il Centro per le Comunità Solari e ha grande interesse per la mobilità elettrica. Abbiamo spinto e sostenuto la diffusione di colonnine pubbliche di ricarica, un paio ancora gratuite per i soci energetici della Comunità Solare. Così come da quasi 10 anni abbiamo auto elettriche tra quelle in uso al Comune. Se è il futuro, è giusto spiegarlo ai cittadini” – conferma il Sindaco Matteo Montanari.

“Questa iniziativa dimostra come sia importante offrire soluzioni e dare risposte sostenibili alle esigenze di mobilità dei cittadini. Informarli anche attraverso dibattiti con esperti di come possono cambiare gli stili di vita utilizzando energie rinnovabili” – dichiara l’Assessore Massimo Bonetti.