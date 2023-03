Torna l’annuale rassegna sulla cultura del cibo, con tante novità in programma e un’anteprima

Un nuovo anno di Baccanale e tante le novità per l’edizione 2023. La scelta del tema in primo luogo, intorno al quale si svilupperà il ricco calendario di iniziative e che permetterà ai ristoratori di dare libero sfogo alla propria creatività.

Il tema scelto per l’edizione 2023 è “mediterraneo”, un termine che racchiude tutta la ricchezza e le molteplici sfaccettature della tradizione culinaria del nostro Paese. Sulle tavole mediterranee la natura è sempre protagonista con i prodotti della terra, delle vigne e degli orti ma anche con semplici piatti di mare e carne, esaltati dall’uso sapiente delle erbe aromatiche che crescono in maniera spontanea lungo le coste.

Non soltanto cibo, ma soprattutto cultura, una cultura legata alle origini, una cultura che comprende anche e soprattutto le abitudini sociali e familiari. La cultura popolare e folclorica delle nazioni che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo si riflette, giorno dopo giorno, sulle tavole. I cibi e le ricette di questi popoli sono simili, mai eguali, irriducibilmente connessi tra loro. Il cibo assume, nelle tradizioni popolari mediterranee, una forza evocativa che parla di passato, presente e futuro: gli odori, i sapori, i colori risvegliano alla memoria collettiva ricette e profumi, verdure e ortaggi, spezie e ingredienti elaborati in modi identici o diversissimi. Condividere il cibo è un meccanismo di inclusione, di integrazione e di relazione tra autoctoni e stranieri.

Una dieta, quella mediterranea, che, per tutte le caratteristiche che la rendono unica al mondo è iscritta, dal 2010, nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’Unesco.

“Il tema mediterraneo – dichiara l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – si accompagna a tante novità che saranno svelate nel periodo che ci accompagnerà fino all’inaugurazione del Baccanale, prevista sabato 21 ottobre 2023. Una fra tutte, un’anteprima della manifestazione in primavera, in programma dal 26 al 28 maggio, che sarà l’occasione per lanciare il tema dell’edizione 2023, valorizzare il centro storico ed incuriosire i cittadini e i visitatori in attesa della manifestazione autunnale”.

