Appuntamento domani, 5 aprile, alla libreria “Libraccio” di Bologna, per la presentazione del libro

Seconda Guerra Mondiale. La partita di calcio decisiva tra due paesini confinanti in prossimità di Cassino viene interrotta da un bombardamento. Nella fuga rocambolesca il gruppo di amici si disperde. Molti anni dopo, tornando da diverse parti del mondo, i compagni di partita ormai adulti si ritrovano, nel tentativo di terminare quella partita ai tempi supplementari e riallacciare i fili delle proprie esistenze. Così si snoda il racconto delle vite di ognuno, tutte vissute con in testa il ricordo dei compagni persi e il bisogno quasi fisico di tornare laddove tutto era cominciato, quasi per scusarsi per una vita passata altrove e poter così finalmente andare avanti.

Esce per Castelvecchi “Tempi Supplementari”, il romanzo d’esordio di Cristiano Ercoli, un libro nostalgico, struggente ma al tempo stesso balsamico, in grado di riconciliare con il passato.

Il volume sarà presentato domani, mercoledì 5 aprile, alle ore 18, alla libreria “Libraccio” di Bologna (piazza dei Martiri, 5), nell’ambito della rassegna letteraria “Aria Fresca”. A dialogare con l’autore ci sarà lo scrittore Ludovico Del Vecchio.

In Tempi supplementari, la Storia scorre accanto alle vite dei protagonisti, incidendo un solco indelebile. Chi ha scelto di uscire dal Paese in cerca di fortuna, chi l’ha trovata nella città più cosmopolita d’Italia, chi ha deciso di restare senza mai appartenere del tutto al posto in cui è nato e vissuto. È’ l’Italia post Boom, terra di speranze e delusioni, successi e fallimenti, madre svogliata ma pur sempre accogliente, da cui alla fine è impossibile allontanarsi troppo.

Nato a Roma nel 1962, Cristiano Ercoli è giornalista professionista Rai, ha collaborato a diversi programmi, lavorando con i “mostri sacri” del giornalismo.