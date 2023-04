Al via anche un corso gratuito di alfabetizzazione informatica

Proseguono a gonfie vele le attività di ‘…E NOI CI SIAMO…’, la co-progettazione di welfare rigenerativo costruita dal Comune di Dozza e dall’associazione ‘Giorgio Rambaldi per l’Impegno Sociale A.P.S.’ sotto l’egida del format ‘Dozza con te’.

Numeri importanti per il punto d’azione collocato nella palazzina comunale di Toscanella, dotato di cinque postazioni con pc portatili e monitor Smart tv, scanner/stampante ed altri dispositivi, gestito dai volontari della realtà che ha registrato ben 347 accessi nel periodo compreso tra gennaio 2022 e l’inizio del 2023.

Tante le richieste dell’utenza soddisfatte, tra queste spiccano: attivazioni Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), creazione dei fascicoli sanitari, domande per bandi ed avvisi pubblici, pratiche Inps, segnalazioni di disservizi e problemi ad enti pubblici e privati, pratiche per sussidi (Naspi, scuola, libri scolastici, etc.), supporto nell’utilizzo di smartphone e personal computer, domande di trasporto per persone non autosufficienti. Un lavoro importante, improntato in particolare al superamento delle barriere digitali con strumenti adeguati, nel pieno rispetto della privacy, che ha visto volontari qualificati operare non solo in sede ma anche presso le abitazioni delle persone più svantaggiate.

Per rispondere adeguatamente a questi bisogni, in continuo aumento, sono state ampliate le giornate e gli orari di ricevimento del punto d’azione. Oltre alle aperture consuete (lun. dalle ore 10 alle 12 – mer. dalle 15 alle 18, sab. dalle 10 alle 12) si sono aggiunte quelle del mercoledì e del venerdì mattina dalle 10 alle 12.

Ma c’è di più. Sono previsti a breve l’avvio dei corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica di primo e di secondo livello per l’uso del pc e la partenza di una parentesi dedicata all’utilizzo dello smartphone.

Un totale di sette appuntamenti, in agenda il 20-27 aprile, 4-11-18-25 maggio e 1° giugno, dalle ore 18.30 alle 21.30 presso la sala comunale ‘G. Martelli’ di Toscanella. Una scelta logistica che strizza l’occhio alla centralità ed accessibilità dei locali anche per chi convive con diversa abilità o difficoltà motorie. Potranno partecipare fino a 20 utenti in presenza, più al massimo 5 da remoto, che saranno seguiti da tre docenti, tra cui figurano laureati in ingegneria informatica, ed ulteriori assistenti qualificati, tutti volontari.

“L’associazione Rambaldi – spiega Luca Albertazzi, sindaco di Dozza – ha una spiccata sensibilità sul sociale, ottime capacità organizzative ed adeguate competenze e strumentazioni digitali. Una realtà che fa parte della rete assistenziale (Asp, Caritas, farmacie, medicina di base, etc.) e del tavolo di welfare territoriali. Un tassello fondamentale sul territorio dozzese come testimonia l’impegno in progettualità pregresse sui temi di welfare di comunità e quadri emergenziali (Covid ed Ucraina) con il coordinamento del municipio”. Non solo. “L’istituzione e l’attuazione di questi percorsi di rete e di facilitazione digitale, che scaturiscono da una precisa pianificazione di opportunità ad accesso libero e gratuito, sono destinate ad intercettare in maniera proattiva i bisogni di tutta la comunità con maggiore attenzione alle categorie fragili e svantaggiate – conclude -. Prosegue, quindi, un percorso di eccellenza, originale e virtuoso che punta anche alla riduzione del digital divide nella popolazione”.

Dato il numero limitato di posti si richiede la preiscrizione telefonando al numero 331.3306373 (Fabio) o al 338.7936644 (Gabriella) o via mail a: enoicisiamo.fabio@gmail.com oppure enoicisiamo@gmail.com.