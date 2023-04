Al mercatino dell’usato, lunedì 10 aprile, per scoprire tante rarità

Lunedì di Pasqua con il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”, in programma in Darsena a Ravenna il 10 aprile, dalle 8.30 alle 18.30. Prossimi appuntamenti: domenica 14 maggio, 11 giugno; 10 settembre; 8 ottobre; 5 novembre; venerdì 8 dicembre (festività).

La prossima edizione del mercatino “gemello” – “La Pulce nel Baule”, nel piazzale del Pala De André – si terrà domenica 23 aprile.

Queste fiere del riciclo consentono a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. E, molto spesso, di scoprire pezzi rari.

Tra i ritrovamenti spicca quello di un poster del 1929 di Cassandre, pseudonimo di Adolphe Jean Marie Mouron (1901 – 1968), celebre cartellonista pubblicitario, decoratore e pittore, nato in Ucraina da genitori francesi. In questo caso la réclame riguarda il treno “Nord Express”, nato per la linea Parigi-San Pietroburgo; dopo la rivoluzione russa la destinazione venne fissata a Varsavia: il manifesto si riferisce a questa tratta. Lo stile, che si può ricondurre all’Art déco, rimanda ad un’epoca affascinante, quella appunto dei grandi collegamenti tra città in treno, celebrati anche dalla letteratura. Il manifesto ha un valore di 30.000 euro.

I mercatini di Ravenna, tra i più longevi e apprezzati, sono aperti a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita degli oggetti. La filosofia delle fiere de “La Pulce” è infatti quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.

Per tutte le informazioni: www.pulcedacqua.it e www.lapulcenelbaule.it

