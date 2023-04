Un incontro e cinque spettacoli dedicati alla danza europea

Da mercoledì 12 a venerdì 14 aprile si terrà al DAMSLab la nuova edizione di Shift. La giovane danza europea, terza tappa di un’iniziativa pluriennale attivata dalla coreografa Elisa Pagani, direttrice artistica di DNA, curata da Elena Cervellati e DNA e accolta quest’anno nell’ambito della programmazione de La Soffitta 2022-2024 “Bologna Crocevia di Culture”, promossa dal Dipartimento delle Arti, Università di Bologna.

Il progetto Shift. La giovane danza europea intende mettere in rete giovani danzatori appena diplomati dopo strutturati percorsi di formazione professionale attivi in diversi paesi europei, creando così un’occasione di scambio tra differenti generazioni di artisti, in una dimensione di confronto aperto al pubblico.

Quest’anno l’iniziativa si articola in un momento di incontro con alcune delle coreografe protagoniste del progetto e due serate di spettacolo: durante l’incontro Coreografe in viaggio (mercoledì 12 aprile, ore 18), Adriana Borriello (membro fondatore di una delle più note realtà protagoniste dell’esplosione della nuova danza degli anni Ottanta, Rosas, e quindi artista da un solido percorso in pedagogia e di coreografia), Emma Cianchi (direttrice artistica di Art Garage, compagnia di danza contemporanea attiva nel napoletano), Marigia Maggipinto (dal 1989 al 1999 danzatrice del Wuppertal Tanztheater diretto da Pina Bausch, ora impegnata in una carriera autoriale) ed Elisa Pagani (coreografa, direttrice artistica della compagnia DNA e di un percorso di formazione professionale per giovani danzatori), dialogheranno con Elena Cervellati (Università di Bologna).

Le due serate di spettacolo (giovedì 13 a venerdì 14 aprile, alle ore 21) presentano due diversi programmi di cui sono protagoniste alcune compagnie attive tra Italia, Gran Bretagna e Polonia: Atelier di ricerca (Bologna), DNA (Bologna), Human Bodies (Pozzuoli), Teatr Tanca Zawirowania (Varsavia) e Trinity Laban – Conservatoire of Music and Dance (Londra), che presentano i lavori creati per loro da Asia Fedon, Marigia Maggipinto, Elisa Pagani, Elwira Piorun, Nyko Piscopo.

L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, mentre gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su damslab.unibo.it.