Week end da gustare e vivere con food, musica, fiere e mostre

Si avvicina a grandi passi l’edizione 2023 di Very Slow Outdoor Tours che animerà la città slow di Castel San Pietro Terme sabato 15 e domenica 16 aprile, ed è ormai tempo di prenotare per partecipare agli speciali eventi che caratterizzeranno un weekend tutto da gustare e da vivere con food, escursioni, fiere e mostre, convegni, musica.

Da non perdere in particolare gli incontri e le esperienze dedicate all’olio extravergine d’oliva e l’evento principale da prenotare sarà il convegno “Oil experience, le nuove prospettive del turismo dell’olio”, organizzato sabato 15 al Cassero Teatro comunale, in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio, della quale Castel San Pietro Terme fa parte dal 2020.

Il convegno si aprirà alle ore 10,30 con i saluti istituzionali di: Fausto Tinti, sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme; Massimiliano Pederzoli, sindaco del Comune di Brisighella (RA); Barbara Panzacchi, consigliera delegata al Turismo della Città Metropolitana di Bologna; Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e Agroalimentare della Regione Emilia Romagna. Interverranno: Fabiola Pulieri, giornalista esperta di enogastronomia, conduttrice TV e sommelier dell’olio; Maximiliano Falerni, componente della Giunta nazionale Unpli (Unione Pro Loco italiane) e presidente regionale di Unpli Emilia-Romagna; Andrea Pozzi, professore dell’università di Bergamo e componente dell’Associazione italiana turismo enogastronomico; Chiara Del Vecchio, direttrice sviluppi produttivi divisione food di Palazzo di Varignana. La conclusione è affidata a Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio. Moderatore del convegno sarà Antonio Balenzano, direttore dell’Associazione nazionale Città dell’Olio.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12,30 di venerdì 14, fino a esaurimento posti: tel. 051 6954112 – 159 – 150 – ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Prenotazioni obbligatorie, con le stesse modalità e scadenza indicate per il convegno, anche per “Oil experience”, degustazioni di olio extravergine di oliva di Palazzo di Varignana, a cura di esperti dello stesso Palazzo di Varignana che si terranno nell’info point al centro di piazza XX Settembre sabato dalle 17 alle 18 e domenica dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18, e per il “Bike tour tra gli uliveti” in programma sabato con partenza e arrivo in piazza XX Settembre (ritrovo alle ore 9,30 e partenza alle 10,15). Si pedala per circa 2 ore su un percorso facile e accessibile a tutti, alla presenza di guide e accompagnatori. E’ obbligatorio l’uso del caschetto.