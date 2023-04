Appuntamento sabato 15 aprile dalle 10 alle 13 per la “Colazione a Palazzo”

Ancora pochi giorni per visitare la mostra di Palazzo Boncompagni “Aldo Mondino. Impertinenze a Palazzo” prorogata fino a domenica 16 aprile dopo aver attirato grande attenzione da parte del pubblico e della stampa.

In occasione del finissage della rassegna, la Fondazione Palazzo Boncompagni invita i visitatori sabato 15 aprile dalle 10.00 alle 13.00 a una “Colazione a Palazzo”, assaggio speciale della mostra con un caffè offerto a tutti da Essse Caffè per celebrare l’opera Mekka Mokka, il grande tappeto di preghiera islamico di Aldo Mondino, un vero mosaico realizzato con chicchi di caffè di varia tostatura esposto nella sala delle udienze papali.

Oltre al caffè verrà offerta anche la tenerina, dolce tipico bolognese di cioccolato, in riferimento ad altri grandi eccezionali mosaici presenti in mostra, come Eldorado (2000), skyline della città di New York realizzato con i cioccolatini Peyrano. La colazione a Palazzo sarà accompagnata dalla musica della violinista Isabella Bui.

Organizzata dalla Fondazione Palazzo Boncompagni in collaborazione con l’Archivio Aldo Mondino e curata da Silvia Evangelisti, la mostra presenta una quindicina di lavori di grandi dimensioni scelti in ragione del loro rapporto con la straordinaria sede dell’esposizione e per mettere in luce la capacità di Mondino di scegliere in modo geniale ed eterogeneo i materiali dei suoi lavori come Jugen Stilo, lampadario realizzato con penne biro Bic, un vero e proprio trionfo di luce e delicate trasparenze. L’esposizione di recente è stata arricchita dall’arrivo di altre due “impertinenze “del grande maestro del Novecento: Scultura un corno opera in ceramica del 2001 e Capi e copricapi, olio su tela del 2002.

La colazione è un’occasione per scoprire Palazzo Boncompagni che dal 31 marzo è entrato a fare parte delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”. Il Palazzo con i suoi tesori artistici e architettonici rappresenta infatti uno degli esempi più mirabili del Rinascimento Bolognese dove visse e si formò Papa Gregorio XIII, che prima fu Cardinale Ugo Boncompagni, e che risiedette qui fino alla elezione al soglio pontificio il 13 maggio 1572 e alla successiva incoronazione, il 25 maggio dello stesso anno: dagli affreschi della Sala del Papa, dedicata alle udienze del Pontefice, al loggiato che ospita una delle più antiche e rigogliose magnolie del Paese, alla scala elicoidale attribuita a Jacopo Barozzi detto il Vignola, ispirata ai nobili modelli del Bramante in Vaticano la visita al Palazzo rappresenta un viaggio unico nella cultura e nella storia. delle udienze papali.

Le visite sono acquistabili su prenotazione obbligatoria al costo di 10 euro (ingresso ridotto Card Cultura 7 euro) sul sito web www.palazzoboncompagni.it (ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni)