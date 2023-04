Cinque gli appuntamenti in programma dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a “Botteghe artigiane viaggianti”, il laboratorio “creativ-a-rtistico” di falegnameria, che prenderà il via fra un paio di settimane al Centro giovanile di Osteria Grande in via Broccoli 41. L’attività, gratuita e aperta a tutte le ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni, sarà condotta all’interno del Centro Giovanile dagli esperti di Cantieri Meticci aps, un collettivo di artisti provenienti da diversi paesi del mondo, che a Bologna attiva da anni laboratori nei quartieri di periferia, nelle scuole, nei centri di accoglienza, nelle piccole biblioteche di quartiere, nelle parrocchie e altro ancora.

Le attività si svolgeranno nei venerdì 21 e 28 aprile, 5, 19 e 26 maggio dalle ore 16 alle 18. Per info e iscrizioni: 340 9559802.

«Realizzeremo degli arredi-sculture per abbellire gli spazi esterni del centro – è l’invito degli organizzatori -. Insieme agli artigiani realizzeremo i nostri progetti, armati di fantasia, creatività e, ovviamente, chiodi, martello e ogni attrezzo necessario!».

In accordo con le operatrici del centro giovanile di Osteria Grande, è stato scelto di creare in particolare cartelli indicatori artistici per informare del Centro e nuove panchine per l’area verde che viene utilizzata solitamente in primavera e autunno per le attività all’aperto dello stesso centro giovanile.

Il progetto, che è finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna e viene proposto in tutti i Comuni del Circondario, consiste in percorsi laboratoriali di creazione artigianale ed artistica collettiva che vengono adattati di volta in volta ai contesti di svolgimento attraverso un’analisi delle caratteristiche dei luoghi e dei target adattando le attività ai bisogni, alle aspettative e ai livelli di competenze emerse dall’analisi.

«Le botteghe artigiane viaggianti – spiegano gli organizzatori – sono dispositivi portatili e attrattivi per accendere curiosità verso le pratiche artistiche, generare momenti di co-progettazione e di co-realizzazione da parte di gruppi sociali interculturali e intergenerazionali, stimolare l’emersione di racconti biografici, bisogni e immaginazioni civiche attraverso il fare manuale pratico e creativo».

Il Centro giovanile Pegaso di Osteria Grande in via Broccoli 41 è aperto il martedì, mercoledì e venerdì alle 15 alle 18.

Il Centro giovanile di Castel San Pietro Terme in via Tosi 7 è invece aperto tutti i lunedì e giovedì dalle 15 alle 18,30. In più ogni sabato di fine mese viene organizzata una festa.

Le attività dei due Centri giovanili di Osteria Grande e Castel San Pietro Terme sono organizzate dagli educatori di Solco Civitas e Solco Prossimo, ai quali Asp ha affidato la gestione per conto del Comune di Castel San Pietro. Per info: 340 9559802.