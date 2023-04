Appuntamento oggi, sabato 15 aprile, per la pedalata alla scoperta delle opere di street art di Imola

Sabato 15 aprile ore 16.00 si parte in bici da Sante Zennaro con Graffiti Bike, il percorso sviluppato sulla rete delle piste ciclabili esistenti per scoprire le opere di street art realizzate dal 2007 ad oggi nell’ambito di manifestazioni e progetti artistici come RestArt Urban Festival, Progetto T.A.G. (Torre Arte e Graffiti) e Ad’a spazio d’azione cinque.

Artisti quali Blu, Zedz, Mr. Woodland, Yopoz, Collettivo FX, Vesod, Macs, Fabio Petani, Artez, Andrea Casciu, NemO’s e tanti altri sono stati chiamati a operare per la rigenerazione urbana di quartieri periferici, sottopassaggi e cabine elettriche.

Il percorso ad anello della lunghezza di circa 4km è alla portata di tutte e tutti, grandi e piccoli e consente di toccare la maggior parte dei luoghi della street art imolese nonché scoprire, pedalando, alcune delle principali eccellenze turistiche della città di Imola, quali Rocca Sforzesca, Palazzo Tozzoni, Autodromo. La pedalata sarà guidata dall’Assessora all’Ambiente e Mobilità Sostenibile, Elisa Spada con gli istruttori di Giocathlon.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività di “Cambiamo rotta”, il percorso sperimentale a sostegno della mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, promosso dal Comune di Imola e dal CEAS – Centro di Educazione alla Sostenibilità imolese in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 5, Arpae – Res (Rete di educazione alla sostenibilità dell’Emilia Romagna), AUSL Imola, Polizia Locale, Associazione Giocathlon, Associazione Sante Zennaro e Associazione Primaria Rodari. Il progetto si inserisce nella progettualità regionale “Mobilityamoci 2.0”.

In questi mesi gli istruttori del Giocathlon hanno promosso attività legate all’utilizzo della bicicletta e accompagnato i bambini e i ragazzi in lezioni pratiche all’interno dei giardini delle scuole fino ad arrivare alla realizzazione del vero e proprio Bicibus per andare e tornare da scuola in bicicletta sugli itinerari individuati. Allo stesso tempo sono stati realizzati incontri pubblici dedicati a famiglie e insegnanti dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’IC5 durante i quali esperti del CEAS, dell’Ausl, della Polizia Locale, del Giocathlon con il pedagogista Valter Baruzzi hanno condiviso l’importanza della mobilità attiva per il benessere di bambini e bambine.

“La pedalata Graffiti Bike, inserita nel progetto Cambiamo Rotta, è un modo interessante per far conoscere la rete delle piste ciclabili esistenti e fare scoprire la grande ricchezza di opere di street art che la nostra città offre e che possono diventare per i bambini anche punti di riferimento utili all’orientamento” dichiara Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile.