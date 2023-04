Due gli appuntamenti in agenda in Emilia-Romagna che inaugurano la stagione dei viaggi lenti e in cammino

L’ottava stagione dei viaggi di Destinazione Umana entra nel vivo con due appuntamenti in Emilia Romagna. Il marchio della Inspirational Travel Company, tour operator made in Italy che incentiva i viaggi lenti, ispirazionali e per sole donne in tutta Italia, rigorosamente a piedi, farà tappa sui colli bolognesi questo weekend, con il primo incontro del 15 aprile a tema “Weekend scrittura e natura sui colli bolognesi”. Qui le viaggiatrici si incontreranno per camminare nell’open day a Monteveglio, lungo i sentieri delle partigiane, tra racconti e aneddoti sulle valorose donne emiliane che hanno contribuito alla liberazione del Paese.

“I colli bolognesi sono oramai diventati una meta di grande ispirazione femminile al viaggio in cammino – racconta Silvia Salmeri, founder di Destinazione Umana, bolognese, 37 anni. Visto il successo dei weekend di scrittura sui colli bolognesi, in replica in tre date fino a giugno con viaggiatrici che provengono da tutta Italia, abbiamo voluto aggiungere l’appuntamento del 25 aprile che è un open day e si può partecipare anche senza pernottamento, mettendosi in cammino con noi. Quest’anno abbiamo voluto dare un significato speciale alla giornata e indirizzare racconto e tappe lungo i luoghi della memoria delle donne – spesso sconosciute – che con la loro tenacia, forza e resistenza hanno contribuito alla liberazione del Paese durante la seconda guerra mondiale, tra cui Irma Bandiera: su di lei faremo alcune letture”.

L’appuntamento del 25 aprile è aperto a tutti “donne, uomini e bambini sopra i 10 anni” con una escursione a piedi dalle ore 10 alle ore 15 (pranzo al sacco) con partenza e rientro al Chiosco di Monteveglio in via Abbazia 51 (per partecipare, info al link e email a viaggi@destinazioneumana.it). Sempre al Chiosco di Monteveglio, alle 16, incontro pubblico con aperitivo con il team di Destinazione Umana con tutti coloro che vorranno unirsi e condividere visioni e racconti sul mondo dei viaggi ispirazionali.

Conducono la camminata e le attività Ludovica Marsciani, guida ambientale escursionistica, Silvia Salmeri, fondatrice di Destinazione Umana, Francesca Sanzo, consulente e scrittrice.