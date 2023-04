Fra gli appuntamenti anche la consegna di 100 libri sul tema della Resistenza a 100 cittadini residenti ad Anzola e frazioni

Ad Anzola dell’Emilia il programma delle iniziative per la Festa della Liberazione prevede, per martedì 25 aprile, alle ore 9, la partenza di un corteo dal Municipio (via Grimandi, 1), accompagnato dal Corpo Bandistico Anzolese, che si concluderà alle 10.30 in Piazza Berlinguer.

Dopo gli interventi di alcuni ragazzi della scuola secondaria di primo grado, del Sindaco Giampiero Veronesi e del Presidente Anpi – Anzola Lisa Franco, alle ore 10.45 si darà in via alla partenza delle “Staffette partigiane per un giorno”. L’evento prevede che 100 volontari consegnino 100 libri sul tema della Resistenza a 100 cittadini residenti ad Anzola e nelle frazioni. Il Sindaco e il Presidente Anpi – Anzola si recheranno in via Baiesi per inaugurare una targa commemorativa dedicata alla memoria di Giovanni Panzarini e figli (partigiani).

Il luogo ospitava una storica base partigiana, Ca’ Del Macero. Alle 12.30, presso il Centro sociale Ca’ Rossa è in programma il Pranzo Popolare dell’Anpi – sezione Anzola (solo per prenotati), seguito alle 15.30 dall’appuntamento ormai tradizionale “Musiche Resistenti”, il concerto degli allievi del Centro Culturale Anzolese coordinati e diretti dall’artista e docente di chitarra Sergio Altamura.

Dal 2016 questo evento legato alla Festa di Liberazione è atteso con grande emozione da cittadini anzolesi di tutte le età; unisce diverse generazioni in nome dei canti e delle musiche ispirate da temi resistenti. Quest’anno Altamura ci ha anticipato di aver affrontato con i suoi ragazzi il tema della Liberazione in modo ampio, sconfinando nella letteratura, con testi di Erri De Luca, di Ungaretti e di Rodari.

Non mancheranno come sempre canti tradizionali della Resistenza, e la raffinata elaborazione in chiave contemporanea di suoni evocativi e sperimentali che renderà originale il lavoro che sarà presentato sul palco. In caso di maltempo il concerto si terrà alle Notti di Cabiria.

Questi eventi sono stati organizzati dall’Amministrazione comunale, dall’Anpi – sez. Anzola in collaborazione con il Centro Culturale Anzolese e con la Ca’ Rossa. Per info cultura@comune.anzoladellemilia.bo.it