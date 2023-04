Martedì la celebrazione ufficiale si svolgerà in piazza Gramsci

Proseguono le iniziative promosse dal Comune insieme all’ANPI e al CIDRA, in occasione del 78° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Martedì 25 aprile, 78° Anniversario della Liberazione d’Italia, il ricco programma delle iniziative comincia alle ore 8.45, nella sede Anpi di Imola (piazzale Giovanni Dalle Bande Nere, 14). Qui è fisato il punto di ritrovo e la posa di corone alla lapide ai partigiani caduti a Bologna. Partecipano il sindaco Marco Panieri e il presidente Anpi Imola, Gabrio Salieri. Alle ore 9.00, partenza del corteo diretto in piazza Gramsci, dove si svolgerà la celebrazione ufficiale.

Sempre alle ore 9.00, lungo la via Emilia, in centro storico, nell’ambito del progetto “Quando un posto diventa un luogo”, si terrà la rappresentazione di “Uomini liberi”, un’opera performativa di arte pubblica, atta a rimarcare l’importanza della Liberazione spostando il punto di vista verso chi la libertà dai regimi non l’ha ancora raggiunta. Performance eseguita dalla Camerata degli ammutinati in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”.

Alle ore 9.30, in piazza Gramsci si svolgerà il concerto della Banda Musicale Città di Imola e alle ore 10.30 prenderà il via la celebrazione ufficiale.

Intervengono Marco Panieri, sindaco di Imola e Gabrio Salieri, presidente Anpi Imola. Al termine, posa di una corona nell’androne del Comune, alla lapide dei Caduti in guerra, partenza del corteo diretto al Monumento al Partigiano (piazzale Leonardo da Vinci) e deposizione di una corona.

Alle ore 15.00, a Sasso Morelli vi sarà la posa di una corona alla targa posta presso il centro sociale di Sasso Morelli.