Al via l’ottava stagione di Destinazione Umana, tour operator specializzato in viaggi ispirazionali a piedi per donne

A piedi, ai ritmi giusti, non verso una meta precisa ma verso la scoperta tutta umana delle persone che rendono i luoghi così speciali. Con la nuova stagione dei viaggi si apre un nuovo capitolo per Destinazione Umana, marchio della Inspirational Travel Company, tour operator made in Italy che incentiva i viaggi lenti, ispirazionali e per sole donne, rigorosamente a piedi. Quest’anno con la novità della psicologa ispirazionale, Andrea Zacchi, che mette insieme il gruppo di viaggiatrici (che si conosce in una video chiamata prima della partenza) e assegna degli esercizi di consapevolezza individuale, per incoraggiare il potenziale trasformativo del viaggio.

Dopo il “Weekend scrittura e natura sui colli bolognesi” nello scorso weekend (in replica a maggio), la stagione dei viaggi in cammino rilancia con l’open day a Monteveglio il 25 aprile, sempre in provincia di Bologna, per ripercorrere i sentieri delle partigiane, nel 78mo Anniversario della Liberazione. Quest’anno sono oltre 20 le proposte per le viaggiatrici in cammino in cerca di un viaggio “d’ispirazione” in tutta Italia: dai weekend ai quattro giorni per percorrere, ad esempio, la via Francigena in Toscana, la storica strada dei pellegrini, alla settimana intensiva con la Bologna Firenze lungo la rinominata “Via Delle Dee”, 130 Km lungo i sentieri dell’Appennino da Bologna a Firenze. Per chi vuole riportare energia nel quotidiano – novità di quest’anno – il “Cammino delle ribelli”, 130 km tra villaggi e boschi dell’Appennino ligure-piemontese, lungo un itinerario ad anello in 7 tappe sui passi delle persone che – nella storia – sono andate controcorrente: dai liguri quando le tribù in valle erano nomadi, fino ai contadini sotto le imposizioni feudali; i banditi durante la monarchia, i partigiani e infine i ribelli moderni. Tappe al sud con Kalabria Coast to Coast, 55 Km tra la Costa Ionica a quella Tirrenica, e Sinis Selvaggio, nella Costa ovest della Sardegna con una proposta di vacanza attiva in Sardegna.

Solo-women traveller in Italia, trend in crescita

Secondo i dati di Destinazione Umana, su un campione di 1000 viaggiatrici circa*, le donne che decidono di intraprendere un viaggio in Italia da sole hanno un’età media tra i 45 e i 65 anni, provengono per lo più dalle Regioni del nord Italia, Lombardia e Veneto, ma anche dall’Emilia Romagna e, trend degli ultimi anni, anche dal sud. Le mete preferite? Quelle al mare dove unire il relax con i cammini. Ma ci sono anche le donne che sfidano i propri limiti e si mettono in cammino per una settimana. Le viaggiatrici solitarie che si uniscono ad un gruppo, solitamente “sono donne sposate con figli grandi che sentono il bisogno di prendersi del tempo per sé – spiega Silvia Salmeri, founder di Destinazione Umana – ma sono sempre più numerose anche le giovani mamme che sentono il bisogno di una pausa rigenerante e le donne separate in una fase di cambiamento”. Tra i motivi che inibiscono le donne al viaggio in solitaria, la paura di essere giudicate negativamente dalla società e di annoiarsi.

“Le donne hanno sempre viaggiato molto e spesso sono loro a pianificare i viaggi in coppia o famiglia – spiega Salmeri – negli anni abbiamo rilevato una domanda sempre più crescente di viaggi in solitaria: nel nostro caso, le donne decidono di unirsi ad un gruppo di viaggiatrici che non conoscono”.

Una ventina di proposte tematiche “in cammino” e non solo metaforicamente: ogni viaggio, che sia di un breve weekend o di una settimana, prevede sempre un percorso da compiere tutte assieme e a piedi (tutte le proposte).

Viaggiatrici con bimbi a carico? Nessun problema! Quest’anno Destinazione Umana organizza i campi estivi per i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 13 anni a giugno e luglio tra l’appennino bolognese e quello reggiano, Bobbio Pellice (TO) in Piemonte e la riserva Naturale Acquerino (PT) in Toscana. Un’occasione per trascorrere una settimana in un campo avventura, a contatto diretto con la natura lontani da mamma e papà, all’insegna dello sport e dell’amicizia. Così le mamme viaggiatrici potranno partire davvero senza pensieri.

Nel team che si alternano nei vari percorsi, la founder di Destinazione Umana Silvia Salmeri e la guida ambientale escursionistica Ludovica Marsciani, oltre a Milena Marchioni, scrittrice, giornalista e travel blogger che ha ideato i viaggi a piedi tra i vulcani a Pantelleria e alle Eolie (a giugno e settembre). Francesca Sanzo, autrice, formatrice di scrittura creativa ed autobiografica, è l’ideatrice del Weekend di scrittura e natura sui colli bolognesi in programma ad aprile – apertura di stagione – e poi ancora in replica a maggio e giugno, tra i fuori porta più apprezzati dalle donne in cammino. Non in ultimo, la psicologa Andrea Zacchi che guida gli esercizi individuali e di gruppo delle donne in cammino.

Tutti i viaggi di Destinazione Umana 2023 sono disponibili al link.