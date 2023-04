Dal 26 al 29 aprile, tre tappe, oltre 1.000 chilometri, per mototuristi instancabili

La 20.000 Pieghe, la manifestazione mototuristica su asfalto più conosciuta e prestigiosa d’Italia, approda, per la sua edizione 2023, ad Imola, capitale del motociclismo e città che si identifica, insieme al territorio emiliano-romagnolo, con l’idea più pura e suggestiva di passione per i motori.

La 20.000 Pieghe numero 14, in programma dal 26 al 29 aprile, avrà infatti la sua sede in riva al Santerno: a Imola è stato istituito il quartier generale della manifestazione e da Imola partiranno le tre tappe che, dopo aver condotto i partecipanti alla scoperta di percorsi ogni giorno diversi, inediti, suggestivi e lontani dalle rotte più battute dal turismo, faranno poi ritorno in città. Un percorso cosiddetto “a margherita”, ogni giorno diverso, con itinerari top secret che saranno rivelati sera dopo sera attraverso le tabelle di marcia da tradurre poi sulle carte geografiche.

Un incontro all’insegna della passione quello tra la 20.000 Pieghe e Imola, che dunque prima o poi si sarebbe dovuto verificare e che avrà come punti di riferimento la centralissima e spettacolare Piazza Matteotti, dove sarà montato il palco della presentazione, e l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”.

Anzi, su quel leggendario nastro d’asfalto, immaginato fin dagli anni ’50 (e poi realizzato) praticamente in città dal leggendario “Checco” Costa, tra la Tosa, le Acque minerali e la Collina della Rivazza, i partecipanti potranno poggiare i propri penumatici: prima della partenza della prima tappa, giovedì 27 aprile, la 20.000 Pieghe sarà infatti ammessa ad effettuare due giri in parata del tracciato, prima del via vero e proprio, dato in Piazza Ayrton Senna.

Sono circa 130 i motociclisti (tra guidatori e passeggeri) iscritti alla manifestazione, pronti a coprire i 925 chilometri del percorso, divisi in tre tappe di lunghezza pressoché equivalente, tracciati dagli organizzatori del Moto Club Motolampeggio di Roma. Tutti sono animati dalla voglia di uscire dalle direttrici abituali del traffico e di conoscere ed esplorare il magnifico territorio italiano, percorrendo strade secondarie, suggestive, talvolta anche impervie ma possibilmente ricche di curve (da cui le “pieghe” che danno il nome all’avventura). La manifestazione si svolge sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, nel rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada.

La 20.000 Pieghe non è però neanche un raduno, non vede muovere contemporaneamente grossi gruppi di motociclisti la cui presenza potrebbe impattare sulla viabilità: come da regolamento, dalla partenza si avvia una coppia di moto al minuto e dunque il “serpentone” si allunga proprio come vuole lo spirito curioso e indipendente del mototurista.

Al di là della riservatezza che, per regolamento, circonda gli itinerari (individuati e tracciati in prima persona dal patron Daniele Alessandrini), si può anticipare che protagonisti dei percorsi della 20.000 Pieghe 2023 saranno sicuramente gli Appennini, con i loro inconfondibili passi, gli scenari spettacolari e irripetibili ma anche con proposte eno-gastronomiche e culturali di grandissima qualità.

Tra gli appuntamenti che ospiterà Piazza Matteotti, sede del Comune di Imola, da segnalare il briefing di accoglienza, in programma alle 18.30 del 26 aprile, in occasione del quale l’organizzatore Alessandrini, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti di Federmoto, darà il benvenuto a tutti i partecipanti e fornirà poi le istruzioni generali sulle tre tappe.

Al nome della 20.000 Pieghe 2023 sono abbinati alcuni marchi di grandissimo prestigio del panorama motociclistico internazionale come Metzeler, Honda, Ber Racing/Arai e Macna.

Il racconto della manifestazione troverà ampio spazio su alcuni tra i più qualificati organi di informazione del settore grazie alla presenza di giornalisti che vivranno l’evento “in diretta”, dalla sella delle proprie moto. Le testate presenti sono Motociclismo, InMoto, Due Ruote e Moto.it; ad interpretare in chiave-social la XIV 20.000 Pieghe saranno poi alcuni youtuber specializzati nel mototurismo.

L’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi: “nell’anniversario dei 70 anni dell’Autodromo siamo impegnati a far vivere e conoscere la nostra città non solo al mondo delle quattro ruote ma anche delle due ruote: questo evento non è infatti l’unica attività che metteremo in campo nel 2023. In questo caso parliamo di una carovana di 150 persone, compresi giornalisti e content creator, che racconteranno Imola e il suo territorio, questa volta sotto la chiave di lettura del moto turismo: è un’altra ottima opportunità per Imola e la sua recettività”.