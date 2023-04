Dal 30 aprile al 31 maggio decine di appuntamenti fra incontri, visite guidate e laboratori

Ventiquattro visite guidate, in parchi pubblici e giardini privati, nove incontri per approfondire i temi legati alla natura, dieci laboratori per bambini, cinque mostre e ventisette stakeholder coinvolti. E’ questa la fotografia in cifre di “Naturalmente Imola”, la manifestazione che ritorna dal 30 aprile al 31 maggio, organizzata dal Comune di Imola con il patrocinio del Ministero della cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Città metropolitana di Bologna e sostenuta da CLAI Imola e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Si comincia sabato 30 aprile – L’edizione 2023 sarà inaugurata sabato 30 aprile, a partire dalle ore 15, presso il Parco delle Acque Minerali, un luogo simbolico per una manifestazione che vide la luce proprio in questo meraviglioso spazio verde della Città. Un’inaugurazione pensata come un momento di festa, un’occasione per godere a pieno di uno degli spazi verdi più belli della città di Imola; sarà un pomeriggio all’insegna dello spettacolo, della musica e delle attività all’aria aperta. Darà inizio “alle danze”, nel vero senso del termine, il Gruppo Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi APS di Imola. A seguire, lo spettacolo musicale itinerante “La magia dei pavoni”, quattro perfomer indosseranno bellissimi costumi ispirati a pavoni muovendosi a ritmo di musica accompagnate da un musicista dal vivo. Sarà presente anche l’Associazione Giocathlon che proporrà attività per bambini e bambine di tutte le età, un modo per scoprire le numerose iniziative proposte dall’Associazione stessa e per passare uno splendido pomeriggio divertendosi.

Per tutto il mese di maggio, la Biblioteca comunale di Imola si vestirà di verde, grazie alla mostra “Il verde su carta”, un percorso espositivo, a cura dell’Archivio storico comunale, che presenterà alcuni documenti e disegni storici relativi ad aree verdi della città: i giardini di S. Domenico, una delle prime aree verdi pubbliche nel centro della città e il Parco delle Acque minerali, realizzato fuori le mura, i giardini e le aree verdi degli ospedali psichiatrici di Imola, il Lolli e l’Osservanza. Sul sito della BIM (https://bim.comune.imola.bo.it/) sarà inoltre consultabile un percorso bibliografico di testi disponibili per il prestito.

Le visite guidate – Una prima occasione per scoprire la Città, le visite guidate, organizzate per valorizzarne i più simbolici spazi verdi. L’Associazione Arte.Na condurrà un ciclo di passeggiate nel verde dal titolo “Il bosco in città”: le prime colline che abbracciano la nostra città accolgono due maestosi parchi, inestimabili riserve verdi da esplorare e da vivere. Ma i parchi cittadini custodiscono anche tracce e testimonianze del lontano e recente passato di Imola. Due percorsi guidati tra Storia e Natura condurranno i visitatori ad ammirare e conoscere lo splendore del paesaggio e a riscoprire le radici della nostra città. Domenica 7 maggio alle ore 10.30 sarà l’occasione per scoprire Parco Tozzoni: il prezioso dono dei Conti Tozzoni si rivela nello splendore ombroso dei suoi viali che serpeggiano tra alberi secolari e prati trapunti di fiori. Una passeggiata che apre il respiro e la mente, in immersione totale nella natura. Un ritorno al passato recente di Imola, che racconta il legame indissolubile della città con il territorio che la nutre e la circonda. Domenica 14 maggio sarà la volta del Parco delle Acque minerali (dalle ore 10.30): una visita per ripercorrere le tappe della sua creazione e le peculiarità degli alberi e delle specie che custodisce. Un tuffo nel passato, alle radici geologiche e preistoriche della nostra città, da leggere tra i sentieri scoscesi, dal fiume Santerno, al monte Castellaccio.

Infine, “Il verde dove non te lo aspetti”, una visita naturalistica nelle corti interne dell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta ed Ex Lolli, in programma venerdì 12 maggio, alle ore 17.30. Sarà necessario prenotare per questi tre appuntamenti: attivita.culturali@comune.imola.bo.it – 0542 602300.