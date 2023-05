Sabato 13 maggio fino alle ore 24 una giornata ricca di iniziative e opportunità che animeranno le piazze e le vie del cuore della città

Sabato 13 maggio nel cuore della città ritorna in pista “Imola il centro rifiorisce a maggio”. Sarà una vera e propria festa per gli acquisti, in un gioco di colori, suoni e tante iniziative per animare il centro storico e riscoprire un salotto commerciale naturale, accompagnati dalla professionalità e ospitalità degli operatori economici.

Un modo per riscoprire le tante bellezze locali ed eccellenze territoriali, con gli operatori economici e i pubblici esercizi che saranno protagonisti con eventi, presentazioni, mostre e prodotti speciali rivolti ai clienti. Il tutto accompagnato da una ricca rassegna musicale che farà da sottofondo con il suo fulcro nelle tre piazze principali e lo spettacolo comico in piazza Matteotti, per rendere sempre più ospitale e attrattivo il “salotto a cielo aperto”.

La giornata parte dalla mattina in cui poter trovare nelle vie del centro e delle piazze il mercato cittadino e addentrarsi nello shopping tra i negozi che saranno aperti fino a sera.

Il tutto è realizzato con la regia dell’Amministrazione Comunale, costruito insieme alle Associazione di Categoria: Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti Imola, Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, Cna Imola Associazione Metropolitana, con la collaborazione dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e della Regione Emilia-Romagna e la sponsorizzazione di Con.Ami, Doppio Malto, Gruppo Hera, BCC ravennate forlivese e imolese e Torrefazione Gourmet.

“Sabato 13 maggio è un momento di festa dedicato al Centro Storico e a tutte le attività che sono presenti nel cuore della nostra città. Il secondo fine settimana di maggio è ormai una tradizione e si parte fin dal primo mattino con i nostri mercati ambulanti nelle piazze e i negozi per proseguire fino a tarda sera con promozioni, attrazioni, intrattenimenti, musica e spettacolo. Una festa a cui confido partecipino le famiglie e le persone non solo della nostra città, costruito insieme a tutte le Associazioni di categoria e i diversi imprenditori commerciali che ringrazio. Questa è la festa di partenza di un intenso programma di eventi, oggi disponibili anche online sul sito del Comune, che dimostra l’impegno dell’Amministrazione, grazie alla collaborazione fra gli assessorati al Centro storico e Attività produttive, alla Cultura e all’Autodromo, per rendere sempre più interessante e attrattiva la frequentazione della città con molteplici soluzioni e opportunità” commenta Pierangelo Raffini, assessore al Centro storico e alle Attività produttive.

Piazza Matteotti – La Piazza si animerà con musica e allegria. Si comincia alle ore 16.00 con le note del dj set by Radio Bruno, poi alle ore 21.00 sul palco principale di scena lo spettacolo comico, ad ingresso libero, presentato dalle conduttrici di Sky Federica Masolin e Mara Sangiorgio con Teo Mammuccari, Maria Pia Timo, Giovanni Cacioppo e Andrea Vasumi.

La piazza sarà animata anche dalle atmosfere medievali, rievocando il periodo compreso tra il 1380 e il 1420, grazie alla collaborazione dei Difensori della Rocca.

Saranno presenti, inoltre, Streef-food delle aziende agricole del territorio, che faranno assaporare le loro prelibatezze direttamente dalla terra alla tavola.

Piazza Gramsci – Si trasformerà in un’area ospitale del centro storico, allestito per l’occasione con verde e un gioco di luci, creando un’atmosfera speciale con la musica proposta da tanti artisti e un’ampia serie di proposte eno-gastronomiche e di beverage.

Il programma prevede dalle ore 17:30 alle ore 19:30 Beatrice Lenzini- blues soul live; dalle ore 19:40 alle ore 20:30 sfilata organizzata da Mz parrucchieri e alcuni negozi del centro; dalle ore 21:30 alle ore 00:45 dj set.

Piazza Caduti della Libertà – L’area sarà allestita per ospitare le esibizioni della Ginnastica Artistica, dal pomeriggio alla sera.

Piazza Mirri – Con l’iniziativa “Spring Vides”, spazio alla creatività e alle tante proposte eno-gastronomiche. Si parte con la sfilata che percorrerà la via Emilia fino a Piazza Mirri dalle 19.00 alle 19.40 e si prosegue ballando con le note di Dj Rosso.

Palazzo comunale “Ex Bacchilega” – Per chi ama il caffè, ecco una due giorni, il 13 e 14 maggio, da non perdere. Dalle ore 10.30 lo storico locale ex Bar Bacchilega verrà riaperto con una mostra evento che vuole fare riassaporare i momenti gloriosi del locale che ha visto transitare tante generazioni. Caffè Gourmet presenta “Imola Coffè Days”, due giorni per scoprire, tra showcooking, whorkshop, degustazioni, tutti i segreti del caffè e assaggiare varietà esclusive con metodi di estrazione alternativi. L’evento è organizzato da Torrefazione Gourmet in collaborazione con Bar Centrale, Otello, Antico Bar Fiat a sostegno di AGEOP.

𝐈𝐥 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐌𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢 – I due cortili interni in via Mazzini e via Appia si trasformeranno in gallerie in cui si potranno rivivere le emozioni motoristiche della Motor Valley.

𝐏𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 Le porte del centro storico( Medaglie d’Oro, Piazzetta della Biblioteca, il Borghetto) saranno caratterizzate da iniziative organizzate dalle associazioni sportive che per l’occasione si esibiranno in spettacoli, esibizione e pratiche sportive.

Viste le numerose adesioni, alcune attività saranno svolte in alcune vie del centro storico.

Piazza Medaglie D’oro – Monnalisa Cafè presenta “Cover dei grandi Artisti” per rivivere le canzoni dei grandi cantautori italiani e non.

Per le vie del centro

Rocca Sforzesca – Caffè della Rocca presenta “It’s Tokyo o Clock…” Quando il panino si chiama Katsu Sando” Imola- Tokyo l’esperienza Giapponese con Food e Drinks con dj set dalle ore 18.00

Via Appia – Casa della Sposa, via Appia 53/55. Dalle ore 17 alle 19 “Presentazione Collezione Cerimonia. Elisè, via Appia n.23, degustazione cocktails in collaborazione con Ape Rez.

Via Emilia – Caffè del Grillo, via Emilia 96. Dalle 18 alle 23 drink e cocktails con dj set.

Galleria N.8 Dalle 18 “Angolo dei Drink”, cocktails list dedicata e si ballerà sotto le note di Manuel Durante dj-set fino alle 24.30. Otello, via Emilia 164 Proposta di Street-Food con Gastronomia Cavo. Trapani, via Faentina 22, Apertura serale con esposizione di abiti da sposa. Caffè Emilia, via Emilia 242_250 proposta enogastronomica in collaborazione con Bonelli Burgers e tanta musica con Band Live. Porteno, via Emilia 239_245 presenta “Smalltown Tigers” in concerto dalle 21 alle 24. Rosticceria dei Servi, Via Emilia 263, spazio allestito per proposte enogastronomiche.

Via Mazzini – Di Tutto un po’, Via Mazzini 29. Da Ciacco, Via Mazzini 47 proposta musicale con Gruppo Pillo e tante prelibatezze.

Via Orsini – Cioccolateria presenta “Dolcezza in Strada”: Gaufre, crepes e dolcezze varie in strada. La Proloco di Imola, in collaborazione con i negozianti di via Felice Orsini, presenta i Mercati dell’Artigianato. Chaimandir tè bio dal mondo, Via Orsini n.35 proposte eno-grastorniche: Frutti e fiori del Te: Assaggi gratuiti di tè caldi e freddi.

Via XX Settembre – Maison Et Fleurs, via xx Settembre n. 21, presenta Day&Night, degustare gelato in collaborazione con la Gelateria Sesto Senso. Cardinali Abbigliamento, via xx Settembre, banchetto espositivo con gioielli artigianali. Nuova Bologna, via xx Settembre n.14/A banchetto espositivo con prodotti artigianali all’uncinetto.

Per restare aggiornati e conoscere il programma completo e dettagliato delle proposte: consultare il sito https://www.comune.imola.bo.it/imolacentrostorico e la pagina fb imolacentrostorico, oltre al sito istituzionale del Comune www.comune.imola.bo.it