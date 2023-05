Dal 7 al 14 maggio la cittadina celebra i migliori nettari d’uva

Dozza celebra i migliori nettari d’uva del territorio e riabbraccia, dopo la lunga sosta pandemica, l’evento ‘Dozza in Festa – Settimana di vino e Albana’. Con una novità destinata ad entrare nella storia. Per la prima volta in assoluto, infatti, la manifestazione che coinvolge l’intero borgo tocca quota otto giornate di programmazione.

Appuntamento tra le antiche mura medievali dal 7 al 14 maggio, grazie alla concreta sinergia tra municipio, Fondazione Dozza Città d’Arte, Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna, per decantare il prodotto principe dei vitigni della zona. Un percorso a tappe condiviso con 14 cantine locali protagoniste di altrettante storie di eccellenza enologica: Palazzo di Varignana, Fattoria Monticino Rosso, Marco Tampieri, Branchini, Podere Ferraruola, Tramosasso Società Agricola di Foschi, Gandolfi Marco e Andrea Società Agricola, Cenni e Assirelli, Corte San Ruffillo Agriresort, Fondo Ca’ Vecja Società Agricola, Premiata Cantina Poderi delle Rocche, Cantine Ceci, Assirelli Vini, Mazzolani e Biagi.

Si parte il 7 maggio con un’autentica full immersion, dalle ore 10 alle 20.30, tra mercato e degustazioni a cura delle aziende vinicole, stand gastronomico delle Arzdore di Dozza e piccola fiera di paese. Spazio creativo del Centro Occupazionale La Tartaruga e apertura straordinaria della cantina Bassi, in pieno centro storico, per ammirare straordinari oggetti del passato. Per gli amanti del movimento ecco la passeggiata guidata nel Sentiero del Vino insieme a Sarah Lane, guida ambientale escursionistica, in partenza da Piazza Rocca alle 10 (prenotazione obbligatoria: slane.italy@gmail.com). Banco Albana del cuore e museo della Rocca aperto fino alle 19.30. Il tutto con possibilità di trasporto gratuito con navetta Dozza-Toscanella dalle 11 alle 22.

Il giorno seguente, dalle 17 alle 19, riflettori puntati sul Salone Maggiore del castello per il convegno di Nomisma ‘Il vino come valore e le prospettive di mercato’ a cura di Enoteca Regionale Emilia Romagna con Simonetta Mingazzini, presidente Fondazione Dozza Città d’Arte, Davide Frascari, presidente Enoteca Regionale Emilia Romagna, Giorgio Melandri, giornalista Gambero Rosso, e Denis Pantini, responsabile Business Unit Agricoltura e Industria Alimentare dell’Osservatorio Wine Monitor (ingresso libero fino ad esaurimento posti) con tanto di buffet offerto da InCantina presso la Dispensa Malvezzi-Campeggi. Musica dal vivo in piazza Zotti dalle 18.30 con i Lennon Lives in concerto e fortezza aperta al pubblico fino alle 21.

Il 9 maggio alle ore 18 protagonisti i ricordi con l’inaugurazione della mostra ‘Amarcord Dozza. Immagini e storie del borgo’ presso lo spazio espositivo al civico 1 di piazza Zotti. Dalle 17.30 alle 20.30, invece, ‘ApeRocca’ speciale aperitivo a cura di Enoteca Regionale Emilia-Romagna presso la Dispensa Malvezzi-Campeggi. Una finestra di gusto che si ripeterà anche nella giornata del 10 insieme all’imperdibile esibizione live dei Duode fissata in agenda per le 18.30.

Programma che vince non si cambia neppure il giorno dopo con la conferma di una ricetta che amalgama enologia, cultura, storia e musica. Via libera, quindi, alle sette note griffate Fabio Mazzini solo act. Il 12, alle ore 20, all’ormai collaudata carrellata di iniziative fisse si aggiungerà lo spettacolo del Corpo Bandistico Folcloristico Dozzese. Il 13 telecamere accese nel borgo con le riprese della nota trasmissione televisiva ‘Con i frutti della terra-A cielo Aperto’ condotta da Gabriella Pirazzini. Attività motoria all’aria aperta sul Sentiero del Vino con ritrovo alle ore 9 in piazza Rocca, in occasione del Festival Metropolitano del Paesaggio (prenotazione obbligatoria: rocca@comune.dozza.bo.it) e con il Dozza Wine Trail Kid, passeggiata ludico-motoria lungo le strade del borgo dedicata ai bambini nati dal 2008 in poi (promessediromagna@dozzawinetrail.it). Ma anche truccabimbi, a cura dell’associazione di volontariato culturale Incontri, musica con i Sound of Age (ore 19, piazza Zotti) e apertura straordinaria fino alle 23 del castello in occasione della Notte Europea dei Musei.

Gran finale domenica 14 maggio con le specialità gastronomiche cucinate dalle Arzdore e il sensazionale Dozza Wine Trail, targato Atletica Imola Sacmi Avis (info@dozzawinetrail.it), che dalle 9 porterà i concorrenti a percorrere ben 18 chilometri fuoristrada. In parallelo, camminate non competitive da 4 e 7.7 chilometri e un percorso Nordic Walking di 12. Trasporto gratuito con navetta Dozza-Toscanella dalle 11 alle 22.