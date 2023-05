Una pedalata solidale promossa dalla Delegazione di Imola e Romagna della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca), realizzata in collaborazione con il Comune di Imola, il Nuovo Circondario Imolese e l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari nell’anno del suo 70° anniversario

Promosso dalla Delegazione FFC Ricerca di Imola e Romagna con il Patrocinio della Città di Imola, del Nuovo Circondario Imolese e di QN – il Resto del Carlino, in collaborazione con l’Autodromo Turismo e Servizi al cittadino, l’ASD Imola Bike, la Ciclistica Santerno Fabbi Imola, l’Appennino Bike, l’evento IMOLA CHARITY BIKE|In loop per FFC Ricerca si propone di aumentare la conoscenza sulla fibrosi cistica (FC), la malattia genetica grave più diffusa in Europa senza ancora una cura risolutiva, e di raccogliere fondi per la ricerca.

Sulla scia del Bike Tour, l’appuntamento charity sportivo nato nel 2012 da un’idea del Presidente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Matteo Marzotto che anche in questa occasione gareggerà, domenica 28 maggio vedremo competere campioni dello sport e della solidarietà come Jury Chechi, oro olimpico ad Atlanta nel ’96, e appassionati delle due ruote in una location d’eccezione, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, unico circuito di Formula 1 dove si corre in senso antiorario, famoso nel mondo per le curve adrenaliniche che lo hanno fatto entrare nella storia.

“Sono felice che la bici, che tanto io amo, stia diventando lo sport distintivo di FFC Ricerca – dichiara Matteo Marzotto, Presidente FFC Ricerca – Eventi cicloamatoriali come questo, che seminano la passione per la corsa anche tra i più piccoli, per fare sport in famiglia, con gli amici, in sicurezza, non possono che vedermi in sella insieme all’amico Jury Chechi, che ringrazio per l’attenzione che sempre dedica alla nostra causa. Essere poi in una location che scrive la storia dello sport, ci carica ancora di più per sostenere la ricerca, trovare la cura per tutte quelle persone con fibrosi cistica ancora orfane di terapia“.

“È con grande piacere che ospitiamo questa pedalata solidale all’interno del nostro circuito, che aiuterà a raccogliere fondi a favore dell’importante ricerca sulla fibrosi cistica – è la dichiarazione di Gian Carlo Minardi, Presidente di Formula Imola -. Eventi come questo fanno parte della mission moderna di questo autodromo, dove socialità e inclusività sono due cardini dello sviluppo attuale del nostro programma per i prossimi anni. Ci auguriamo che siano in tanti a iscriversi, per dare un segnale tangibile di solidarietà ma anche educativo, visto il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di Imola e circondario”.

Con circa 5 km e 120 m di dislivello per giro, IMOLA CHARITY BIKE – In loop per FFC Ricerca prevede una gara a squadre (max 6 partecipanti) o per singoli partecipanti della durata di 6 ore – partenza alle ore 10:00 e suono della campana al passaggio dopo le ore 16:00 – suddivisa in diverse categorie e aperta ai tesserati di tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI. La partecipazione è aperta anche ai non tesserati, che dovranno presentare certificato medico valido per l’attività agonistica e la quota aggiuntiva di 10 euro per la copertura assicurativa.

L’appuntamento è reso attrattivo anche grazie al coinvolgimento e alla generosità di brand d’eccellenza nel settore dell’attrezzatura per il ciclismo e il supporto nutrizionale sportivo: Smith offre in premio la combinazione di casco e occhiali e sarà presente con un igloo gonfiabile espositivo nell’area village e supporterà la Ciclistica Santerno Fabbi Imola nell’attività con le scuole; un’ampia selezione di premi sono offerti dal gruppo Selle Royal; nei pacchi gara inoltre i ciclisti troveranno le barrette X-Sport.

Un appuntamento dal taglio solidale, amatoriale ed educativo, che si rivolge a tutti coloro che hanno passione per la bici, dalle associazioni sportive alle famiglie, alle scuole del territorio. Alla gara sportiva, infatti, è affiancata anche un’attività formativa che coinvolgerà le scuole primarie e secondarie (fino ai 15 anni) di Imola e circondario, a cui verrà proposta un’attività propedeutica non solo al ciclismo come attività sportiva, ma anche didattica, in ottica di sicurezza, per permettere di avvicinarsi alla bicicletta come modalità di trasporto sostenibile. Nello specifico, verranno insegnati alcuni esercizi per prendere dimestichezza con la bici da corsa e la mountain bike con brevi percorsi a ostacoli.

La risposta della città viene anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che ospiterà sabato 27 maggio a Palazzo Sersanti la cena solidale con atleti e testimonial dell’Imola Charity Bike | In loop per FFC Ricerca (donazione consigliata a partire da 70 euro, fiscalmente deducibile), il cui ricavato concorrerà a

sostenere la mission della Fondazione impegnata a trovare: Una Cura per tutti.

Per iscriversi, entro il 25 maggio, è necessario inviare una foto tessera di ciascun componente e la ricevuta di pagamento, tramite bonifico bancario intestato a Imola-Bike ASD (IBAN IT12M0846221004000005006099), all’indirizzo: imolabike@gmail.com

La quota di iscrizione è di euro 25 per i singoli, euro 150 a squadra, gratuita per gli under 15. Obbligatorio l’uso del casco rigido, la manifestazione è assicurata RCT. Per quanto non contemplato vige il regolamento nazionale ciclismo UISP.