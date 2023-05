Appuntamento sabato 27 maggio dalle 9.30 alle 13.30 all’Opificio Golinelli

Lo School Maker Day è il più importante evento dedicato all’innovazione nelle scuole dell’Emilia-Romagna.

E’ un evento aperto a tutti ricco di creatività che celebra la cultura del “saper fare” in ambito scolastico. È il luogo dove maker di ogni età che frequentano od operano nelle scuole dell’Emilia-Romagna si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze ed esperienze.

Maker di ogni età che frequentano le scuole dell’Emilia-Romagna e del Veneto si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze ed esperienze.

Robotica, razzi, droni, STEAM, tinkering, stampa 3D, ambiente, Internet of Things, riciclo, sicurezza, alimentazione, illuminazione, musica e wearable sono alcuni dei temi proposti nei progetti.

L’esposizione è aperta a tutti e l’accesso è gratuito.

Oltre all’esposizione dei maker sarà possibile visitare le mostre “Jump to space” sulle esplorazioni spaziali e “Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi” sul legame arte e scienza.

Sarà inoltre possibile mettere alla prova le proprie competenze digitali partecipando ad una caccia al tesoro.

Ulteriori informazioni ed Iscrizione su https://www.schoolmakerday.it