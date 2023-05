Appuntamento domani sabato 13 maggio alle ore 10 presso l’Autorità di Sistema Portuale

La prossima tornata del Tribunato di Romagna si svolgerà a Ravenna domani sabato 13 maggio con inizio alle ore 10.00 presso l’Autorità di Sistema Portuale.

Il tema della tornata si prospetta di particolare interesse, è infatti dedicato al: “Il futuro del Porto Intermodale di Ravenna, un’eccellenza internazionale del territorio Romagnolo”.

Il porto di Ravenna è l’unico grande porto-canale italiano. Progettato negli anni ’50 come scalo industriale, si è evoluto ben presto consolidando la propria funzione commerciale a servizio di aree e attività delle regioni padane e del nord est in genere.

In virtù della sua posizione strategica è divenuto il porto leader in Italia per gli scambi commerciali con i mercati del Mediterraneo orientale e del Mar Nero, nonché del Medio e Estremo Oriente.

Coordinati dal Tribuno d’onore Franco Albertini, interverranno – fra gli altri – Daniele Rossi Presidente della Autorità Portuale, Giorgio Guberti Presidente CCIAA RA-FE, Riccardo Sabadini Presidente SAPIR, Giannantonio Mingozzi Presidente TCR, che parlerà della “prospettiva dell’automotive”, Renzo Righini Presidente ROCA, che parlerà della Progettazione impianti speciali per l’offshore, anche in previsione dell’imminente OMC.