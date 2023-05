Il 30 maggio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, la seconda edizione dell’evento che fa incontrare i massimi esperti di Cybersecurity con mondo delle imprese e studentesco

L’Almae Matris Alumni, la community degli ex studenti dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, con il patrocinio del Comune di Imola, organizza la seconda edizione dell’evento dedicato alle tematiche di Sicurezza Digitale.

Nella prestigiosa cornice dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, l’area eventi del Museo Checco Costa ospiterà professionisti della Cybersecurity per incontrare il mondo delle imprese e raccontare la loro esperienza.

L’evento, che vede in veste di esperti tutti ex alunni dell’Università di Bologna, è articolato in tre diversi momenti e si concluderà alle ore 20:45 con un apericena sulla terrazza dell’autodromo in cui si sarà possibile dialogare con gli esperti tramite incontri individuali.

La giornata prenderà il via alle ore 18 con l’incontro dei professionisti che operano in primarie aziende del territorio imolese: Gabriele Tubertini (Chief Information Officer – CIO di Alfasigma), Alberto Valentini (Direttore Cybersecurity di CRIF), Marco Corsi (CIO di Sacmi) e Elisa Romano (CISO, Chief Information Security Officer di Lamborghini).

Si proseguirà alle 19.15 con la presentazione “Dove siamo, dove saremo” del Prof. Michele Colajanni, docente di Cybersecurity all’Università di Bologna e direttore scientifico del corso ITS sulla Cybersecurity per la PA. Focus dell’incontro sarà la prospettiva sul percorso evolutivo della Cybersecurity e di come questa tematica diverrà un ingrediente base del nostro vivere quotidiano anche al di fuori del mondo digitale.

In chiusura l’incontro con i leader nel settore dei servizi di Cyberdifesa: Marco Ramilli (CEO di Yoroi Tinexta Cyber), Stefano Fratepietro (CEO Di Tesla Consulting), Luca Martelli (Responsabile EMEA Security di Google Cloud) e Marco Venuti (responsabile Identity & Access Management in Thales).

“L’autodromo Enzo e Dino Ferrari è un luogo che simboleggia la capacità di coniugare velocità e sicurezza. La Cybersecurity deve adottare lo stesse caratteristiche, proteggerci dai rischi digitali senza aggiungerci complessità” racconta Andrea Rossi, coordinatore di CyberAMA, il gruppo che si occupa del tema della sicurezza informatica all’interno della Almae Matris Alumni. “Siamo particolarmente felici per l’altissimo livello dei relatori che riusciremo a portare ad Imola, nella seconda edizione di questo evento che cerca di spiegare in parole semplici uno degli aspetti più critici del nostro vivere digitale”.