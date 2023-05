Sabato 17 giugno cena a sostegno della ricerca sulle patologie neurologiche

Nel cuore della città, in Via Rizzoli, sabato 17 giugno sarà allestita un’elegante e straordinaria tavola per quasi mille persone che darà vita a B.Great, la cena di beneficenza organizzata da Bimbo Tu a sostegno della ricerca sulle patologie neurologiche.

A deliziare i palati sarà lo chef Max Poggi che preparerà uno speciale menù in linea con il tema scelto per l’evento: le quattro stagioni che simboleggiano soprattutto le fasi della vita a cui la ricerca scientifica nel campo delle scienze neurologiche si dedica dalla nascita fino alla fine.

Questa serata speciale nasce per sostenere il Bellaria Research Center, il nuovo progetto di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche nato all’interno dell’IRCSS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna. Grazie al contributo di tutti, infatti, sarà possibile fornire spazi e strumentazioni ai giovani ricercatori che lavoreranno all’interno della struttura contribuendo così a costruire un futuro libero dalla malattia.

E’ possibile acquistare il proprio posto per partecipare alla cena online attraverso il circuito VivaTicket e fisicamente al punto Bologna Welcome di Piazza Maggiore. Il biglietto costa 70 euro per gli adulti e 40 euro per i bambini.

Sabato 17 giugno a partire dalle 9 del mattino, sarà inoltre presente in Piazza del Nettuno il “Villaggio della ricerca”, un punto di ritrovo per attirare l’attenzione dei passanti e dare informazioni sull’evento B.Great. Saranno presenti all’interno del villaggio tutti gli attori coinvolti nella realizzazione dell’evento che proporranno varie iniziative interattive e coinvolgenti.

L’evento è promosso da Bimbo Tu e da ASP Città di Bologna, è reso possibile grazie al sostegno del main partner Banca di Bologna e di Rekeep, è curato da Laboratorio delle Idee S.r.l. ed ha il patrocinio di: Forum Terzo Settore, Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di

Bologna, Comune di Bologna e Ausl.