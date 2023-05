Appuntamento lunedì 5 giugno con le iniziative promosse a partire dalle ore 14

Le maglie dei campioni dello sport per raccogliere fondi per l’emergenza in atto: con questa idea solidale l’Istituto d’Istruzione Superiore Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme rilancia l’evento organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per il suo trentennale, che era programmato per lunedì 29 maggio e, a causa della situazione emergenziale attuale, è stato posticipato a lunedì 5 giugno.

«La nostra regione in questi giorni sta vivendo un momento particolarmente critico – affermano gli organizzatori – Davanti a questa dura realtà e in accordo con i beneficiari dell’evento, Associazione Primerea e Fondazione Vénuste Niyongabo, ci sembra fondamentale che parte del ricavato dell’evento vada a sostegno di quanti duramente colpiti nelle zone alluvionate. L’Istituto Scappi, le Scuole Malpighi e l’Associazione Primerea, in accordo con la Fondazione Vénuste Niyongabo, devolveranno parte del ricavato per la ricostruzione di Casa Novella, un’opera che si occupa di accoglienza di persone disabili, madri con bambini e persone fragili e svantaggiate, situata nel territorio di Castel Bolognese e duramente colpita dall’alluvione dei giorni scorsi».

L’evento, che si avvale del patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, coinvolge gli chef della NIR, Nazionale Italiana Ristoratori, che nella mattinata di lunedì 5 giugno terranno una lezione sulla cucina sostenibile per gli studenti delle classi quinte dell’IIS Scappi.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, la Nazionale Italiana Ristoratori disputerà una partita di calcio presso lo stadio di Castel San Pietro Terme contro una squadra composta da docenti e studenti dell’IIS Scappi e del Liceo Malpighi-Visitandine. L’entrata è a offerta libera.

Alle 19,30 seguirà una cena a scopo benefico presso l’IIS Scappi. Durante la cena avrà luogo una pesca di beneficenza, con premi offerti da campioni e aziende che hanno deciso di sostenere con forza lo scopo dell’evento.

In palio ci sono: maglie sportive autografate di: Lautaro Martinez (Inter), Romelu Lukaku (Inter), Nicolò Barella (Inter), Marko Arnautovic (Bologna FC), Stefan Posch (Bologna FC), Nikola Moro (Bologna FC), Lorenzo Fortunato, Marcell Jacobs, 1 canotta Virtus autografata da Teodosic, 3 canotte Fortitudo autografate da Banks, Candussi e Cucci; 1 cena per due persone al Ristorante stellato San Domenico di Imola; 1 weekend in b&b in Toscana per due persone (check-in venerdì/check out domenica nei mesi di luglio-agosto-settembre previa disponibilità) presso Acquerello–Val d’Orcia Holiday house, nel centro storico del bellissimo borgo di San Quirico d’Orcia; 1 abbonamento mensile alla palestra Storefit, Bologna; 1 weekend in barca a vela offerto da Mediterraneo (tra ottobre 2023 e maggio 2024); un trolley da viaggio offerto da Gattinoni Travel Store, Bologna; e tanto altro ancora…

Un grazie anche agli sponsor: Clai, Coldiretti e Comellini.