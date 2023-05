Appuntamento mercoledì 31 maggio, alla Sala delle Stagioni, in via Emilia 25

Dopo avere fatto tappa nei centri sociali del quartiere Marconi, Pedagna e della frazione di Sesto Imolese approda in centro storico la campagna informativa “Riduci, riusa, ricicla”.

Mercoledì 31 maggio, alle 18.30, nella Sala delle Stagioni (via Emilia, 25) si svolgerà, infatti, un nuovo appuntamento del ciclo di incontri “Riduci, riusa, ricicla” promosso dal Comune di Imola, in collaborazione con Hera e delle CGam, con l’obiettivo di promuovere la cultura della riduzione dei rifiuti, del riuso e del riciclo a partire dalle abitudini quotidiane e dai servizi a disposizione nella città per fare la raccolta differenziata. La finalità è duplice: proseguire un’attività di informazione e sensibilizzazione che per essere efficace deve essere costante e contribuire al contrasto dell’abbandono dei rifiuti.

Un utile gadget a chi porta piccoli elettrodomestici non utilizzabili – Ai partecipanti che porteranno con sé almeno tre rifiuti a scelta tra piccoli elettrodomestici (come frullatori, aspirapolveri, smartphone, tablet, rasoio elettrico, ferro da stiro, ecc…) non più utilizzabili e rifiuti ferrosi (ad esempio padelle e pentole) verrà consegnato un utile gadget ecologico, prodotto in materiale riciclato, in omaggio. I rifiuti così raccolti saranno presi in carico da Hera e trasportati alla stazione ecologica cittadini, in via Lasie.

Nel corso degli appuntamenti l’attenzione sarà puntata sull’illustrazione dell’organizzazione della raccolta nella città, i servizi a disposizione per il ritiro gratuito di ingombranti, sfalci/potature e piccole quantità di cemento amianto, la destinazione della raccolta differenziata, il ciclo dei rifiuti, i benefici anche economici derivanti da una raccolta differenziata di qualità. Ma anche dei sistemi per ridurre la produzione dei rifiuti, a partire dalle scelte quotidiane e nella promozione del riuso, con i numerosi centri disponibili sul territorio.

“Siamo felici di vedere una bella partecipazione a questi incontri che sono occasione di confronto e approfondimento. La cultura è il punto di partenza per far crescere la consapevolezza rispetto ai temi della riduzione dei rifiuti, della promozione del riuso e del riciclo. Temi che si allargano fino alla cura del bene comune e del contrasto all’abbandono dei rifiuti. L’obiettivo è quello di promuovere cultura ma anche ascoltare quelle che sono le proposte e le esigenze delle persone e di accompagnare gli incontri con un servizio, che è quello della raccolta dei piccoli rae o piccoli ferrosi in cambio di un dono in materiale riciclato. Agli incontri abbiamo scelto di associare anche alcuni laboratori creativi sul tema riciclo/riuso ad opera del Ceas Imolese che ringrazio assieme all’Ufficio Ambiente, a Hera e alle Cgam con i quali abbiamo costruito questo ciclo di incontri” dichiara Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile del Comune di Imola.