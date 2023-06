Da Bologna all’area metropolitana, tante le iniziative in programma a partire da giovedì 8 giugno

Queste iniziative si sviluppano, di anno in anno, grazie alla collaborazione e al patrocinio di tante realtà – istituzioni, associazioni, commercianti – e quest’anno, in particolare, sono state realizzate in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna.

Bologna:

Notte Bianca di via Dagnini – via degli Orti

Giovedì 8 giugno dalle ore 19 alle 24

Festa di strada con Via Dagnini pedonalizzata (da Via Murri a Via Ruggi) e negozi aperti – musica dal vivo, spettacoli, giochi e attrazioni per bambini, street food, mercato, artigianato artistico, associazioni sportive e di volontariato



Notte Bianca di via Sardegna – via Lombardia

Giovedì 15 giugno dalle ore 18 alle 24

Festa di strada con Via Sardegna e Via Lombardia pedonalizzate e negozi aperti – musica dal vivo, spettacoli, giochi e attrazioni per bambini, street food, mercato, artigianato artistico, associazioni sportive e di volontariato

Dancing in the street – Notte Bianca in via Andrea Costa

Mercoledì 28 giugno dalle ore 19 alle 24

Festa di strada con Via Andrea Costa pedonalizzata e negozi aperti – musica dal vivo, spettacoli, giochi e attrazioni per bambini, street food, associazioni sportive e di volontariato

Area Metropolitana:

Notte d’Estate a Zola Predosa

Giovedì 8 giugno dalle ore 19

12° edizione per la festa del commercio di Zola Predosa tra spettacoli, food, esibizioni di ballo e musica live



Notte Bianca a San Lazzaro di Savena

Venerdì 9 giugno dalle ore 19 alle 24

13° edizione per la festa di strada che inaugura l’estate di San Lazzaro di Savena. Strade pedonalizzate, attività commerciali aperte, spettacoli, scuole di ballo, esposizioni, mercatini creativi, auto d’epoca e street food



Notte Bianca dello Sport ad Altedo

Sabato 10 giugno dalle ore 16 a mezzanotte

Festa di Strada: Via Nazionale pedonalizzata, negozi aperti con omaggi e promozioni, gare ed esibizioni sportive, spettacoli, musica dal vivo e gastronomia, intrattenimento per bambini con animazione e giochi, mercatini di artigianato artistico e creativo, aperitivi e degustazioni, stand ed esibizioni della Polstrada, Carabinieri e Polizia Locale, Croce Italia con dimostrazioni sul primo soccorso, Vigili del Fuoco con dimostrazioni ed esposizione mezzi in collaborazione con Proloco. Appuntamenti sportivi: tornei di biliardino, ping pong, subbuteo, finali di basket e beach volley, esibizioni di kung fu, jujitsu, danza, tiro con l’arco, yoga, stand delle associazioni sportive



Notte Blu a Sasso Marconi

Mercoledì 21 giugno dalle ore 19

Ritorna la manifestazione che, con spettacoli, food e shopping anima Sasso Marconi da Piazza dei Martiri a Viale Kennedy



La notte che non ti aspetti a Gaggio Montano

Venerdì 14 luglio dalle ore 19,30

3° edizione con artisti di strada, punti ristoro, musica live e negozi aperti

Dal mese di giugno, a Bologna e nei Comuni dell’area metropolitana, si svolgeranno le notti bianche e le feste di strada, importanti occasioni di attrazione e valorizzazione per il territorio.