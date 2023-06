L’XI edizione si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 giugno,nel parco del complesso Sante Zennaro – Ingresso gratuito

Tutto pronto per l’appuntamento annuale, che nel mese di giugno oramai segna e rende protagonista, in città, il mondo dell’agricoltura: dal 16 al 18 giugno, infatti, si svolgerà l’XI edizione della Fiera Agricola del Santerno, all’interno del complesso Sante Zennaro (via Pirandello 12), spazio ideale per far incontrare il mondo agricolo con le famiglie. Un evento atteso e molto apprezzato, che l’anno scorso ha raggiunto i 50 mila visitatori.

Ad organizzare la “Fiera Agricola del Santerno” è il Comune di Imola in collaborazione con il Consorzio Utenti Canale Molini e il supporto delle associazioni agricole Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Terra Viva, con l’importante contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Hera e Clai.

“Abbiamo scelto, con le associazioni di settore, di organizzare la Fiera Agricola del Santerno, dopo il disastro dell’alluvione e delle frane, proprio per tenere viva una luce molto forte sul comparto agricolo, in un’ottica di solidarietà. E abbiamo invitato il governo nazionale e quello regionale perché a maggior ragione oggi ci sia una forte consapevolezza sull’agricoltura, sui problemi e sulle risorse indispensabili che servono per farla ripartire” sottolinea il sindaco Marco Panieri.

Una considerazione ripresa anche dall’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini: “Avevamo qualche perplessità sull’opportunità di realizzare quest’anno la manifestazione considerato il poco tempo trascorso da un evento epocale, quale l’emergenza maltempo, che non ha pari nell’intero Paese, per tipologia dei fenomeni tra frane e alluvioni, con pesantissimi danni arrecati anche al comparto agricolo. Con 250/400 millimetri d’acqua in 36 ore caduti nell’area più colpita, 100 comuni coinvolti, 23 fiumi e corsi d’acqua esondati, altri 13 che hanno visto superamenti del livello d’allarme, migliaia di frane (374 le principali) tra collina e montagna. Dopo un’attenta riflessione condivisa il 25 maggio scorso con il Tavolo Verde del Nuovo Circondario Imolese, insieme alle associazioni Agricole presenti al tavolo, come Comune di Imola abbiamo deciso di promuovere la Fiera Agricola del Santerno a giugno, come da programma, anche come occasione di riflessione di quanto avvenuto, di ciò che occorre fare e come stimolo per la ripartenza di un settore che rappresenta per il Nuovo Circondario oltre il 20% del valore aggiunto del sistema economico-produttivo del territorio”.

La solidarietà al centro della manifestazione – Proprio per questo, al centro della manifestazione vi saranno la solidarietà e la necessità di trovare soluzioni economiche urgenti: i visitatori potranno donare a favore delle persone colpite dall’alluvione attraverso Satispay (inquadrando il QR Code nei pannelli che troveranno agli ingressi e nei pressi del box “direzione fiera”), sulla raccolta fondi attivata dal Comune. Saranno inoltre protagonisti anche le Sagre presenti nell’area ristorazione che con la loro generosità devolveranno parte dell’incasso a favore degli alluvionati. Inoltre ci sarà una mostra fotografica, a cure del Circolo Fotografico Imolese, a testimonianza dei danni provocati nel settore agricolo. A questo proposito, è prevista la testimonianza dei rappresentanti della C.A.B. TER.RA. (Cooperativa Agricola Braccianti Territorio Ravenna), che ha accettato di far allagare i propri terreni per salvare Ravenna dall’acqua.

Il mondo agricolo arriva in città per incontrare la gente: frutta e verdura a km 0 – Su una superficie espositiva di 4.000 mq coperti e 60.000 mq scoperti, la manifestazione è rivolta al mondo agricolo e all’opportunità offerta alla cittadinanza di conoscerlo sempre di più e apprezzarne i prodotti ed i valori alla sua base. Come ogni anno, è prevista una vasta area dedicata all’esposizione, degustazione e vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari delle aziende produttrici, che saranno ben 48, con frutta, verdura, salumi, formaggi, miele, confetture e tanto altro; la mostra mercato del vivaismo, con 8 realtà; quella delle macchine ed attrezzature per l’agricoltura, prodotti per il giardinaggio e la zootecnia, con 25 espositori. A tutto questo si aggiunge l’area dedicata alle mostre zootecniche delle Razze Zootecniche autoctone dell’Emilia-Romagna, che riscuote sempre grande interesse ed attesa. Quest’anno sono in programma la Rassegna interprovinciale Bovini Razza Romagnola, sabato e domenica, con la presenza di una cinquantina di capi, a cura di Bovinitaly; l’XI^ Rassegna interregionale della Razza Asino Romagnolo, dal 16 al 18 giugno 2023, che tra adulti e puledri vanta in catalogo ben 56 soggetti iscritti alle varie categorie; la Rassegna Cavallo Bardigiano, vetrina delle razze ovicaprine e dimostrazioni falconeria.

Inaugurazione e orari apertura – La manifestazione aprirà i cancelli venerdì 16 giugno alle ore 18.00 e alle ore 18.30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della Fiera alla presenza del Sindaco Marco Panieri, dell’assessore allo Sviluppo Economico-Agricoltura Pierangelo Raffini, della delegata dalla Regione Emilia-Romagna, la Consigliera Francesca Marchetti, del presidente del Consorzio del Canale dei Mulini di Imola, Giordano Zambrini e dei rappresentanti delle associazioni agricole. A seguire, verrà impartita la benedizione da parte del Vescovo S.E. Giovanni Mosciatti. La fiera sarà aperta venerdì 16 giugno dalle 18 alle 23; sabato 17 giugno dalle 9 alle 23 e domenica 18 giugno dalle 9 alle 21 – L’ingresso è gratuito.