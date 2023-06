Esposizione di veicoli elettrici in Piazza dei Martiri; incontro con esperti e operatori del settore per fare il punto sull’utilizzo di auto elettriche e rispondere a curiosità e domande sulle nuove forme di mobilità sostenibile

Una giornata per fare chiarezza sullo stato dell’arte della mobilità elettrica, curiosare tra i mezzi e scoprire le novità del settore. Succederà sabato 17 giugno a Sasso Marconi.

Dalle 10 alle 17, auto elettriche dei più noti marchi commerciali e i veicoli già in dotazione ai Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia, saranno esposti in piazza: un’occasione per toccare con mano auto e bici ad alimentazione elettrica, e ricevere dagli addetti lavori tutte le informazioni utili su modalità di utilizzo, consumi e costi.

Nel pomeriggio (ore 15), nella Sala comunale Renato Giorgi, incontro con Nicola Armaroli, ricercatore e dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, esperto di energia e mobilità sostenibile. Un incontro divulgativo e aperto a tutti, organizzato in collaborazione con la testata giornalistica VaiElettrico, per fare chiarezza sulle tante notizie (spesso false) che circolano sul mondo dei veicoli elettrici e sulle opportunità della mobilità elettrica per l’industria e il mercato oltre che per la tutela dell’ambiente.

La giornata di sabato 17, organizzata da Legambiente – Circolo SettaSamoggiaReno con il patrocinio del Comune di Sasso Marconi e dell’Unione Reno Lavino Samoggia, si inserisce nell’ambito del PAESC, il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, sottoscritto dai cinque Comuni dell’Unione nel 2020.

“Quella di sabato è la prima di una serie di iniziative organizzate sul territorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia, grazie a un lavoro coordinato tra le diverse Amministrazioni, per accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto alla mobilità elettrica e al suo impatto sulla nostra quotidianità”, spiega Irene Bernabei, Assessora all’Ambiente del Comune di Sasso Marconi”. Il tema è ‘caldo’, e in questa fase il nostro impegno a livello di Unione è quello di fornire ai cittadini informazioni corrette e fare chiarezza sui benefici offerti dalla mobilità elettrica”.