Appuntamento sabato 24 giugno nel borgo fra i più belli d’Italia

Dozza, il borgo degli innamorati. Tutto pronto per l’8°edizione della ‘Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia’ che il prossimo 24 giugno, a partire dalle ore 20, farà tappa nel paese dei muri dipinti. Così l’antico abitato medievale e le sue attività, vestiti a tema con centinaia di palloncini biodegradabili e la luce soffusa delle candele per creare la magica atmosfera, si preparano ad ospitare le coppie in arrivo da tutta la regione.

Intimità, sguardi romantici e non solo. A margine dell’appuntamento, infatti, sarà possibile confezionare un autentico flash-mob ‘Unplugged’ con l’invito, rivolto a musicisti ed appassionati delle sette note, a raggiungere il borgo con tanto di strumenti al seguito per esibirsi in un angolo, in una via o in una piazzetta e diventare protagonisti della grande istantanea su scala nazionale della Notte Romantica 2023.

Una ricca programmazione di iniziative collaterali che partirà alle ore 18 con la ‘Passeggiata romantica tra i muri dipinti’. Basterà, infatti, camminare mano nella mano tra le suggestive viuzze del paese per trovare autentici segnali d’amore, a disposizione come preziosi souvenir della serata per tutte le coppie, posizionati sotto i murales più romantici. Versi in rima e prosa confezionati da Serena Malavolti di Dozza, Maria Mancino di Imola, Andrea Marchesini di Solarolo, Luca Giuliani di Ravenna e Mirka Tabanelli di Lugo.

Ma anche ‘Due cuori e una…rocca!’ che, dalle ore 18 alle 21 dopo aver visitato il castello che domina il paese (necessario il biglietto d’ingresso ordinario per l’accesso al percorso museale, ndr), darà modo di lasciare il proprio pensiero d’amore in cambio di un calice di vino offerto dalla Fondazione Dozza Città d’Arte.

Con una piacevole conferma. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Albertazzi è al lavoro per allestire un selfie point, con tanto di maxi cuore coreografico, proprio nei pressi di una delle tante panchine posizionate vicino all’ingresso della fortezza. Prevista anche un’animazione a tema per allietare innamorati e turisti a spasso nello scrigno collinare.

“E’ per noi un piacere aderire ancora una volta alla bella iniziativa ideata dall’Associazione de I Borghi Più Belli d’Italia per celebrare uno dei sentimenti portanti della nostra esistenza – commenta l’assessore Barbara Pezzi, titolare della delega agli eventi del Comune di Dozza -. Il tutto incastonato nella cornice scenica di tante splendide location che hanno una predisposizione naturale al romanticismo”. E ancora: “L’obiettivo? Regalare ai visitatori un’atmosfera unica e suggestiva – conclude la Pezzi -. Il piacere di trascorrere qualche ora spensierata in compagnia di chi ci sta accanto ogni giorno e condivide con noi le pagine più belle di quel romanzo chiamato vita”.