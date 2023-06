Si celebra oggi, 20 giugno, la ricorrenza della giornata

Il 20 giugno è la Giornata Mondiale del Rifugiato (GMdR), istituita il 4 dicembre 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione del cinquantennale della Convenzione di Ginevra che, nel 1951, ha definito lo status di rifugiato.

Gli enti aderenti al Progetto SAI insieme al Nuovo Circondario Imolese organizzano eventi di sensibilizzazione, informazione e partecipazione per celebrare la ricorrenza.

ll Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI è composto da una rete nazionale eterogenea di enti locali e di enti di tutela, che sentendosi liberi nello scegliere il tema più appropriato per celebrare la ricorrenza e facendo riferimento al territorio, alla storia e alla realtà del proprio progetto di accoglienza, anche quest’anno organizzano eventi di sensibilizzazione, informazione e partecipazione mirati al coinvolgimento dei cittadini.

Filo conduttore delle iniziative SAI per la Giornata Mondiale del Rifugiato è Agire l’accoglienza, ed è previsto, nelle iniziative, il coinvolgimento, sin dalla ideazione, di tutti i protagonisti del progetto territoriale di accoglienza: ente locale, ente attuatore, operatori, rifugiati nonché la cittadinanza. Fondamentale è la partecipazione dei rifugiati.

La Giornata Mondiale del Rifugiato rappresenta l’occasione per far conoscere e rafforzare i percorsi di accoglienza integrata realizzati nell’ambito del Progetto SAI, rappresenta inoltre anche l’opportunità per celebrare la ricorrenza insieme a enti, associazioni, istituzioni, singoli professionisti che contribuiscono agli interventi di accoglienza e ai percorsi di inserimento socio-economico delle persone accolte.

Il Nuovo Circondario Imolese in quanto ente titolare a livello territoriale del progetto nazionale SAI sostiene le iniziative organizzate sul territorio e finanziate dal Servizio Centrale del Progetto.

Il calendario degli Eventi

– Martedì 20 Giugno ore 17:00 → Manifestazione contro la negazione dei diritti, la marginalizzazione sociale e la segregazione lavorativa delle donne rifugiate in Piazza Matteotti a Imola, organizzata da Trama di Terre – Associazione interculturale di donne.

– Da Martedì 20 a Lunedì 26 giugno → Mostra “100 giorni di solitudine” presso Salannunziata, Via Fratelli Bandiera 17, Imola; orari: lun-ven 17:00-20:00; sab-dom 10-12/17-20: la mostra sarà inaugurata alla presenza dell’artista palestinese Nidaa Badwan Martedì 20 giugno alle ore 18:00. Mostra organizzata dal Gruppo Cooperativo Solco Civitas.

– Mercoledì 21 giugno ore 17:30 → Caccia al tesoro fotografica in Piazza Matteotti a Imola organizzata dal Gruppo Cooperativo Solco Civitas in collaborazione con il Gruppo Scout Agesci Imola 2 (necessaria prenotazione a intercultura@solcoprossimo.it oppure al 345 7077189).

– Mercoledì 21 giugno ore 20:00 → Festa del rifugiato presso Parco di Villa Clelia: Via Villa Clelia 76, Imola, Cena conviviale e musica organizzata dal Gruppo Cooperativo Solco Civitas.(necessaria prenotazione a intercultura@solcoprossimo.it oppure al 345 7077189).

– Mercoledì 21 giugno ore 20:30 → Proiezione film “The Mind Game” presso Sala Auditorium via Pillio, 1, Medicina; film documentario in concorso al Biografilm Festival. Organizzata dal Comune di Medicina in collaborazione con Arca di Noè Cooperativa Sociale per Consorzio L’Arcolaio e Cooperativa Sociale Cidas. Al termine del film sono state invitati due ospiti inseriti nei percorsi di accoglienza per dialogare con il pubblico e portare la loro testimonianza di integrazione sul territorio.

– Giovedì 22 e Giovedì 29 giugno ore 18:00 → Aperi-Tandem linguistici presso Bar.Ca a Imola presso Centro Giovanile Ca’ Vaina organizzato da Gruppo Cooperativo Solco Civitas (necessaria prenotazione a intercultura@solcoprossimo.it oppure al 345 7077189).

– Lunedì 26 giugno ore 18:00 → Proiezione “Tracce d’incontro. Un’esperienza di teatro dell’accoglienza” presso Teatro Comunale Cassero Castel San Pietro Terme, regia di Andrea Acciai, organizzata da Consorzio Arcolaio (ingresso libero e gratuito, a seguire buffet).

“Il Nuovo Circondario Imolese, è titolare dal 2017 di un progetto del Servizio Accoglienza Integrazione – SAI, interamente finanziato con risorse statali, attualmente per 114 posti, in scadenza il 31 dicembre 2023. La Giunta del Nuovo Circondario Imolese, nella seduta del 29 maggio, ha deliberato di rinnovare la richiesta di finanziamento al Ministero, per il prossimo triennio, per lo stesso numero di posti – dichiara il Sindaco delegato circondariale alle Politiche sociali, Matteo Montanari – confermando la vocazione all’accoglienza di questo territorio”.