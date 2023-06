Quattro serate per vivere e scoprire il centro storico di Imola e le sue tante opportunità

Ritorna questa sera, mercoledì 21 giugno, con il primo mercoledì dedicato al colore Giallo, l’appuntamento irrinunciabile per gli amanti di Imola e non solo. Imola di mercoledì l’evento ideato e organizzato da Confcommercio Ascom Imola con la finalità di far scoprire a tutti, nell’aria fresca della sera, una città animata e divertente, con una formula che genera un mix senza eguali di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Centinaia le realtà commerciali e artigianali con apertura serale dalle 20,30 alle 23,30 che renderanno magico lo shopping serale, bar e ristoranti con tavoli all’aperto proporranno menu sfiziosi e colorati, spettacoli, visite guidate, tanta musica e mercatini.

Con l’iniziativa “shopping by night” gli acquisti della serata saranno premiati! Basterà recarsi presso l’Infopoint della manifestazione (Piazza Caduti per le Libertà) con 2 scontrini della serata per ricevere la simpatica tshirt JOMLA! (somma scontrini min. 25 euro). “Ei ciò, brisa, azdora, ricciolina, piada, Formula Uno, Leonardo da Vinci, la Rocca e l’orologio comunale…” tutti i simboli di “Jomla” in una iconica t-shirt da scegliere nei colori delle quattro serate: gialla, arancione, rosa e azzurra

Programma prima serata di Imola di Mercoledì 2023: 21 giugno – giallo

Miss Italia – La prima serata ospita in Piazza Mercoledì le selezioni per MISS ITALIA 2023. Tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni potranno iscriversi sul sito www.missitalia.it e partecipare gratuitamente alle selezioni. Attività del territorio, negozi di abbigliamento e di abiti da sposa sosterranno l’evento e vestiranno le aspiranti miss che sfileranno sul palco a partire dalle ore 21.00. Sfilata bimbi dalle 20.30.

Arte e cultura – La prima attesa visita guidata gratuita sarà “ANGELI, DEMONI E … ANIME DEL PURGATORIO”, la Prof.ssa Fabrizia Fiumi guiderà i partecipanti in un percorso itinerante tra le architetture imolesi tra 700 e 800 che porta alla scoperta di palazzi e chiese che conservano opere e statue di angeli e demoni, spunti di aneddoti e racconti sulla città. A cura del Club di territorio del Touring Club Italiano con la collaborazione dell’Associazione culturale Bàrdur. (Ore 20.45 Infopoint – durata circa 1 ora).

Sempre a tema culturale interessante la proposta dei Musei Civici: “Incontri al tramonto…sul torrione nord-est” della Rocca Sforzesca. Mercoledì 21 giugno si parte con “Lettere dal Rinascimento: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Michele Danieli, storico dell’arte. (Piazzale Giovanni dalle Bande Nere) con inizio alle ore 18.30.

Bimbi e famiglia – Ogni sera le famiglie potranno scegliere per i bambini tra tante animazioni e occasioni di divertimento: come il truccabimbi gratuito e zucchero filato omaggio presso l’Infopoint dell’evento (Piazza Caduti), e due postazioni di giochi gonfiabili in Piazza Matteotti e Piazza Gramsci. La prima serata i bimbi dai 2 ai 6 anni potranno anche assistere a “Un giardino di storie” Letture delle maestre nella scuola “Giardino di Infanzia” in Viale Rivalta. Per i bimbi più sportivi ci sarà occasione per cimentarsi o assistere anche a diverse pratiche sportive: prove di scherma (Piazza Gramsci) e di bici da corsa e kung fu in Piazza Matteotti.

Dove mangiare – Le proposte dei ristoranti e dei locali per una cena tranquilla o da passeggio sono infinite e sapranno mettere tutti d’accordo. Per questa prima serata segnaliamo i tortellini fritti dell stand Manuimpasta in Via Emilia, la pizza portafoglio di Quattroquinti che si posizionerà con uno stand in Piazza Matteotti, la paella del Bar Otello, le cene vegan e le bevande Bio della collaborazione Cucinot/Alce Nero in Via Orsini, gli afroapertivi di Senegal Market, gli arrosticini del Bar Centrale e le pinse di Parsòt, le proposte street food della Coldiretti in Piazza Matteotti.

Musica e esibizioni – Tante le esibizioni “live” in programma la prima serata: concerto Psycho Nipples e street food a cura di Caffè Emilia e proseguendo sulla Via Emilia il gruppo White Kings da Caffè Porteno con cocktail a tema. KARAOKE con VICTOR GASP e disco music anni 60/70/80 da Elisa (Via San Pier Grisologo) e in Via Appia DJ set Tonic presso Bar Dega. Acusticadelica live da Elio’s, e ancora AFTERGLOW musica irlandese Via Aldrovandi e proseguendo CICO DET E BEL & MARIGRACE e il blues in dialetto romagnolo in Via Quaini. Concertini in Piazza Gramsci a cura di Jeko music e DJ SET Fiat-Lux da Formaggeria Cavallotti (Vicolo Inferno). MORONICO TRIO al Caffè della Rocca per la rassegna “La vena del Jazz” e Duo Florio (rassegna ERF) nel Giardino del Palazzo Vescovile (ingr. 5€ per la ricostruzione del Museo Zauli di Faenza).