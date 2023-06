Dal 7 luglio al 16 settembre, quattro appuntamenti che coinvolgono tutto il territorio

“InTrecci di Comunità, Festa dei Quartieri e delle Frazioni” è una festa diffusa che coinvolge luoghi insoliti e spazi da scoprire, cene, musica e attività, per un pubblico di piccoli e grandi. Un palinsesto partecipato nei quartieri e nelle frazioni, promosso dal Comune di Imola in collaborazione con Nuovo Circondario Imolese, Asp – Equipe Costruire Comunità, Ancescao e realizzato insieme a istituzioni, scuole, centri sociali, associazioni e cittadini. Si tratta di un calendario di eventi da luglio a settembre che coinvolgono quartieri e frazioni del Comune di Imola.

L’obiettivo della Festa è Ri-scoprire il valore dello stare insieme, sviluppare convivialità e rafforzare legami di prossimità e solidarietà tra gli abitanti dello stesso quartiere e frazione.

Luoghi privilegiati di queste feste sono lo spazio pubblico, luogo di incontro, socialità e inclusione, in particolar modo il verde pubblico e i Centri Sociali.

I Luoghi di Comunità nei quali si svilupperanno le feste, con declinazioni diverse sulla base delle caratteristiche specifiche di singoli luoghi e degli attori coinvolti sono: i Quartieri Campanella, Centro Storico, Marconi, Pedagna, Villaggio, Zolino e le Frazioni di San Prospero, Sasso Morelli, Sesto Imolese. Ogni Festa ha un suo titolo che nasce dal carattere della festa stessa e dall’obiettivo che ogni festa si è dato. La loro organizzazione è distribuita in 4 giornate, da luglio a settembre

Il programma

Si comincia venerdì 7 luglio con le feste nei quartieri Marconi, Pedagna e nella frazione di San prospero. L’1 settembre è la volta delle frazioni di Sasso Morelli e di Sesto Imolese; venerdì 15 settembre tocca ai quartieri Centro storico, Campanella e Zolino. Si completa il quadro sabato 16 settembre con la festa al Centro sociale La Stalla (Villaggio).

7 Luglio: Marconi al Futuro. Si parte alle ore 18.30, con il ritrovo al Parco davanti al Centro Sociale Giovannini, passeggiata alla scoperta del cantiere Sottopasso, giochi, musica e a seguire apericena con cibo dal mondo. Pedagna coast to coast, attraversiamo il quartiere da est a ovest. Il ritrovo è alleore 18.00 in Pedagna est, di fronte al bar Punto, con l’inaugurazione della mostra fotografica itinerante nel quartiere, aperitivo e poi partenza della camminata verso la Pedagna Ovest. A seguire polenta per tutti alla Tensostruttura del Centro Sociale La Tozzona.

San Prospero avVICINIamoci. Il ritrovo è alle ore 18.00, al Centro Sociale San Prospero, apericena con cibo dal mondo, polenta per tutti (halal e classica) e dj set.

1 Settembre: Sasso Morelli una comunità in movimento. Alleore 17.00 ritrovo al Centro Sociale Sasso Morelli con racconto dell’esperienza Pedibus, letture per bambini, merenda comunitaria e e, alle 18.30, presentazione progetto ciclabile Sasso Morelli-Imola. Sesto Imolese

750 anni di storia. Alleore 16.30 ritrovo Centro Sociale Tarozzi con letture animate e laboratori per bambini, merenda, giochi in collaborazione con la Parrocchia, aperitivo comunitario e a seguire passeggiata alla scoperta della simbologia di Sesto Imolese. Ore 20.00, al Palinsesto, proiezione docufilm “Raccontiamoci”.

15 Settembre: Centro Storico incontri in Centro. Il ritrovo è alleore 17.30, al Centro Sociale Tiro a Segno con merenda comunitaria e i giochi; visita alla mostra fotografica “La Casa dei Giochi si racconta”, allestita al Nido Scoiattolo, in collaborazione con l’Associazione Amici dello Scoiattolo, a scuola di bocce al Centro Sociale Bocciofila e pic nic on the Rocca libero. Campanella a scuola di Gentilezza. Alleore 16.30 ritrovo al Centro Sociale Campanella con merenda comunitaria e laboratorio sassi della gentilezza. Presentazione progetto Gentilezza dello 0-6, campi aperti, apericena e musica. Zolino anteprima StraZolino. Alle ore 18.00 ritrovo al Centro Sociale Zolino con Tombolata e piadina per tutti.

16 Settembre: La Stalla (Villaggio) we are skate. Ritrovo alleore 17.00 al Centro Sociale La Stalla, tornei multisport attorno allo skate park, visita al ‘Bosco dei nuovi nati’ e apericena comunitaria.