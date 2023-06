Mercoledì 28 giugno è la seconda serata dell’attesa manifestazione di Confcommercio Ascom Imola

Tutto pronto per il secondo appuntamento serale di Imola di mercoledì l’evento dell’estate imolese, organizzato da Confcommercio Ascom Imola, con la collaborazione del Comune di Imola e di importanti partner istituzionali, associativi e del mondo dell’economia imolese, uniti per la promozione del centro storico.

Grande entusiasmo per l’omaggio 2023, centinaia le tshirt JOMLA regalate in occasione della prima serata! Per averla in omaggio è sufficiente spendere nel corso del mercoledì sera almeno 25 euro tra negozi, locali, ristoranti del centro e presentare gli scontrini all’Infopoint.

ARTE E CULTURA – La seconda visita guidata gratuita sarà “IL GIARDINO STORICO E IL MUSEO DELLE CARROZZE”: un percorso all’interno del Giardino storico del Palazzo Vescovile di Imola, riaperto al pubblico a maggio 2021 dopo un lungo restauro. I visitatori, accompagnati da una suggestiva illuminazione, potranno vivere un’esperienza sensoriale unica tra colori, forme e profumi di oltre 1500 tra alberi, cespugli, agrumi, rose e ortensie. Seguirà poi una visita guidata al Museo delle carrozze, dove sono esposte le due imponenti berline settecentesche dei vescovi di Imola. A cura della Diocesi di Imola. (Partenza ore 20.45 Infopoint – durata circa 1 ora). Si segnala che anche le altre sere di Imola di Mercoledì il giardino sarà aperto al pubblico con altri intrattenimenti e appuntamenti.

Sempre a tema culturale interessante la proposta dei Musei Civici: “Incontri al tramonto…sul torrione nord-est” della Rocca Sforzesca. Mercoledì 28 giugno si prosegue con “Che cosa sappiamo delle mogli dei primi imperatori romani?” con l’intervento di Francesca Cenerini, docente di storia romana all’Università di Bologna. (Piazzale Giovanni dalle Bande Nere – inizio alle ore 18.30 – Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente tramite l’App “Io Prenoto” o telefonando al n. 0542-602609).

SPETTACOLI – La seconda serata ospita nell’“Arena Spettacoli” all’interno della Corte di Palazzo Monsignani (Via Emilia 69) lo spettacolo ALFABETO CALVINO, Il lessico delle emozioni secondo Italo Calvino – performance teatrale a cura della classe 2AS del Liceo Scientifico “Valeriani”, coordinata da Luca Mengoli dell’Associazione Bàrdur e dalla docente Barbara Marabini. Se immaginassimo i personaggi dei romanzi di Calvino qui in mezzo a noi, quale chiave di lettura ci proporrebbero per capire le nostre emozioni ovvero il tratto universale dell’uomo?

BIMBI E FAMIGLIA – Ogni sera le famiglie potranno scegliere per i bambini tra tante animazioni e occasioni di divertimento: come il truccabimbi gratuito e zucchero filato omaggio presso l’Infopoint dell’evento (Piazza Caduti), e due postazioni di giochi gonfiabili in Piazza Matteotti e Piazza Gramsci.

In Piazza Mattotti arriva IL LUDOBUS: una vera e propria ludoteca itinerante/viaggiante, gestita e organizzata da animatori professionisti! Fra i giochi e le attrezzature che sono a disposizione biliardi e giochi in legno autocostruiti, materiale di giocoleria e di equilibrismo, giochi di diverse tradizioni etniche, giochi tradizionali europei, costruzioni in legno, giochi e attrezzature per il libero movimento, giochi da tavolo in versione gigante e moltissimi altri… un “caos creativo” che trasformerà la piazza in un luogo di movimento continuo ed incessante.

La seconda serata rassegna “The story tree” letture a due voci sulle differenze di genere a cura di Perledonne in collaborazione e presso Libreria il Mosaico (prenotazione 331 8106699)e per i bimbi più sportivi ci sarà occasione per cimentarsi o assistere anche a diverse pratiche sportive: prove di scherma (Piazza Gramsci) e Ginnastica Artistica in Piazza Matteotti.

Tutte le sere in Via Nardozzi musica, buffet e servizio acconciature gratuito da Sebastiano Hair Studio!

dove mangiare – Per la seconda serata segnaliamo i taglieri del Dono della Terra e dell’Osteria il Cedro, le degustazioni del Caffè del Grillo nella Piazzetta di Giardino Alberghetti, le crepes della Cioccolateria di Via Osini, le macedonie e la frutta fresca da passeggio di SD Fruit e le degustazioni di caffè del Bar Fiat. I coctail di ApeRez in Piazza Matteotti e le birre artigianali di Alchemist Ale sotto al portico del Bacchilega.

MUSICA E ESIBIZIONI – Tante le esibizioni “live” in programma la seconda serata: Giò Belli Jazz al Bar Bologna, concerto Mistici in Acustico e street food a cura di Caffè Emilia e proseguendo sulla Via Emilia il gruppo Tony Gang Band da Caffè Porteno con cocktail a tema. Dj set I Rovinazzi da Villa Pasticceria (Via San Pier Grisologo) e in Via Appia La devis con Mita presso Bar Dega. Norma Band da Elio’s, e ancora BABYKIOSAWA acoustic rock in Via Aldrovandi e proseguendo Spettacolo di ART LAB , DANZE MEDIORIENTALI e MIRKO DJ in Via Quaini. Concertini in Piazza Gramsci a cura di Jeko music e Marco Sforza e Trio Separè al Caffè della Rocca per la rassegna “La vena del Jazz”.