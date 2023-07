Appuntamento mercoledì 5 luglio con la terza serata organizzata da Confcommercio Ascom Imola

E mentre la Romagna si prepara al week end della notte rosa, Imola ne da un’anteprima con Imola di Mercoledì che per questa serata ha scelto proprio il rosa come colore.

Il centro storico si prepara alla terza serata di Imola di Mercoledì che sarà caratterizzata da spettacoli, animazioni e tanta musica live. I mercatini a cura di Lookdesign animeranno tutte le vie del centro con proposte e articoli rigorosamente handmade.

Focus importante sempre al commercio. Tutte le attività commerciali saranno infatti aperte per uno shopping serale… sempre premiato all’Infopoint di Confcommercio Ascom Imola: presentando gli scontrini di negozi, ristoranti e pubblici esercizi (somma minima 25 euro) si riceverà sempre la simpatica tshirt JOMLA, rosa per l’occasione.

Programma terza serata di Imola di Mercoledì 2023: 5 luglio – rosa Programma completo su www.imoladimercoledi.it

Arte e cultura – La terza visita guidata gratuita sarà “IMOLA AL TEMPO DEI BORGIA” un viaggio nel tempo per scoprire come la città di Caterina Sforza diverrà, in modo rocambolesco a fine del ‘400, la Roccaforte del celebre Cesare Borgia e il primo tassello di un dominio che condurrà questo grande e controverso personaggio del Rinascimento a essere il 1° Duca di Romagna. A cura del Prof. Riccardo Dal Monte (Partenza ore 20.45 Infopoint – durata circa 1 ora).

Ricordiamo inoltre che dalle 20.00 alle 21.00 sarà possibile visitare gratuitamente e in autonomia il giardino del palazzo vescovile. Alle 21.00 il maestro Filippo Sorcinelli presenterà in anteprima il catalogo monografico della mostra di paramenti liturgici da lui disegnati attualmente in corso nelle sale del Museo Diocesano .

Sempre a tema culturale interessante la proposta dei Musei Civici: “Incontri al tramonto…sul torrione nord-est” della Rocca Sforzesca. Mercoledì 5 luglio si prosegue con “Professione pittore. La vita professionale degli artisti bolognesi tra Cinquecento e Seicento.” Raffaella Morselli, docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università degli Studi di Teramo. (Piazzale Giovanni dalle Bande Nere – inizio alle ore 18.30 – Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente tramite l’App “Io Prenoto” o telefonando al n. 0542-602609).

Spettacoli – La terza serata ospita nell’“Arena Spettacoli” all’interno della Corte di Palazzo Monsignani (Via Emilia 69) il “Concerto per le donne” in occasione dell’undicesimo anniversario dell’Associazione per le Donne si esibiranno sul palco le Whisky Wives, musica dal vivo con il rock glam anni ’80 e ’90.

Spettacolo di ballo e fitness in Piazza Matteotti a cura di ARTLAB.

Bimbi e famiglia – Ogni sera le famiglie potranno scegliere per i bambini tra tante animazioni e occasioni di divertimento: come il truccabimbi gratuito e zucchero filato omaggio presso l’Infopoint dell’evento (Piazza Caduti), e due postazioni di giochi gonfiabili in Piazza Matteotti e Piazza Gramsci. Laboratorio “colora la tua finestra” presso Zuffi Infissi.

In Piazza Mattotti IL LUDOBUS creerà un piacevole caos creativo: biliardi e giochi in legno autocostruiti, materiale di giocoleria e di equilibrismo, giochi di diverse tradizioni etniche, giochi tradizionali europei, costruzioni in legno, giochi e attrezzature per il libero movimento, giochi da tavolo in versione gigante e moltissimi altri… a disposizione di tutti per un divertimento libero e senza tempo.

Per i bimbi più sportivi ci sarà occasione per cimentarsi o assistere anche a diverse pratiche sportive: prove di scherma (Piazza Gramsci), Kung fu e Takeshi in Piazza Matteotti, scherma medievale con i difensori della rocca in Piazza Medaglie d’oro.

Colora la tua finestra: Laboratorio per bambini presso Zuffi Infissi

Dove mangiare – Per terza serata segnaliamo i tortellini di Cavò e le birre artigianali di Alchemist Ale sotto al portico del Bacchilega, gli arrosticini del Bar centrale, la pizza a portafoglio di Grani Antichi, i dessert da passeggio di Fabbrica Gastronimica. Le proposte veg e bio di Cucinot e Alce Nero in Via Orsini, i menu degustazione dellaFormaggeria Cavallotti e le proposte etiche e speziate di Senegal Market.

Musica e esibizioni – Tante le esibizioni “live” in programma la terza serata: DJ Gabot al Bar Bologna, concerto Drogo e street food a cura di Caffè Emilia e proseguendo sulla Via Emilia il gruppo Blues Dozer da Caffè Porteno con cocktail a tema. In Via Appia Note di classe presso Bar Dega. Asi@ Drag Queen da Elio’s, e ancora EMPORIO DEL SALE rock in Via Aldrovandi e proseguendo BEGUE Danze dall’Africa e percussioni dal vivo in Via Quaini. Concertini in Piazza Gramsci a cura di Jeko music e Tucano Quintet al Caffè della Rocca per la rassegna “La vena del Jazz”.

L’evento Imola di mercoledì è organizzato e promosso da Confcommercio Ascom Imola e sostenuto e patrocinato da importanti sponsor: Enti Istituzionali, Associazioni, Fondazioni e imprese del territorio.

Collaborano e sostengono Imola di mercoledì 2023: Comune di Imola, Camera di Commercio di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca di Imola Spa, Cefla, BCC Romagna Occidentale, Sacmi, Coop Alleanza 3.0, Cooperativa Ceramica di Imola, Confindustria Emilia – Delegazione Imolese, Alleanza delle Cooperative, Bologna Estate, Manzini & co., Enoteca 1300, Coldiretti Imola, Vini di Romagna, Grafiche Baroncini, Zurich assicurazioni, Vivi Imola, Ass. Culturale Bardur