L’antica fiera di luglio torna protagonista del territorio medicinese

Il centro storico della Città di Medicina ospiterà dal oggi, 7 luglio, sino al 9, la XXI° edizione della manifestazione “MediCipolla” organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Consorzio della Cipolla di Medicina e l’Amministrazione comunale.

Ci saranno momenti di approfondimento con i consorzi locali, esposizioni di macchine agricole d’epoca e moderne, bancarelle, mercatino medievale con antichi mestieri contadini, raduni di auto e vespe d’epoca e la fattoria all’aperto con esposizioni di animali.

Non mancheranno le occasioni di intrattenimento con tanti spettacoli ed eventi dedicati a piccoli e grandi e le tante specialità enogastronomiche tipiche del territorio nei diversi punti di ristoro.

Aspettando il MediCipolla, giovedì 6 luglio dalle ore 20 presso il Centro Ca’ Nova si terrà la serata Onion’s Night con la cipolla d’Autore. Due grandi chef, Max Poggi e Fabrizio Gnugnoli, incontreranno la Regina di Medicina e prepareranno prelibatezze culinarie. Il ricavato sarà devoluto a sostegno degli agricoltori colpiti dall’alluvione.

“Siamo felici di presentare una nuova edizione ricca di proposte e collaborazioni. La cipolla di Medicina si conferma come eccellenza del territorio imolese e potrà essere gustata in tutte le sue forme per le vie del centro storico. Da non perdere la Onion’s Night, la cena con i grandi chef, che torna in veste benefica a favore degli agricoltori colpiti dall’alluvione. Venite a MediCipolla e fate un regalo al vostro palato!” – dichiara l’assessore al Turismo, Pro Loco e Gemellaggio Lorenzo Monti.

Venerdì 7 luglio si darà inizio all’evento con DiVini Profumi, dalle ore 20 nel Chiostro comunale degustazione enogastronomica a cura di Cantina Mingazzini. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3703410662. Seguirà il concerto dei GEM BOY dalle ore 21 nel palco centrale di Piazza Garibaldi.

Sabato 8 dalle ore 10 si svolgerà la passeggiata e visita guidata Lungo il Canale di Medicina – Storie e memorie dall’acqua a cura di Saltarupe della Bassa. Ritrovo presso il parcheggio di via S. Paolo, durata stimata 2 ore. Prenotazione via WhatsApp al numero 3403290048.

Dalle ore 10 nella Chiesa della Salute, via Cavallotti, apertura della mostra di pittura “Paesaggi Emiliani” dell’artista medicinese Gianni Gherardi. Visitabile sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Nel pomeriggio non mancheranno gli appuntamenti, dalle ore 14 in via Gramsci si potrà visitare la mostra zootecnica; in Piazza Garibaldi esposizione e raduno di trattori d’epoca; presso l’ex Mercato dei Polli esposizione e raduno di trattori e macchine agricole moderni.

Dalle ore 17 in via Libertà si preparerà la “Frittata più lunga del mondo” con possibilità di assaggio da parte del pubblico presente.

Tra i protagonisti, il Consorzio Cipolla di Medicina insieme alle tante realtà del territorio. Alle ore 19.30 presso la Sala Auditorium si terrà il convegno a cura di CON.FOR.ME con la presentazione della tesi del Dott. Michele Consolini dal titolo “Analisi multicriteria sul diserbo meccanico in erba medica”. A seguire, in Piazza Garibaldi sarà presentato l’attrezzo “ALFA BIO ALFA 430”.

Alle ore 20.30 nel palco centrale in Piazza Garibaldi il Sindaco Matteo Montanari insieme alla Giunta comunale e alla Pro Loco di Medicina saluterà la cittadinanza. Per concludere la giornata alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi si esibirà in concerto il gruppo Back to the 90s Boys, tutta la musica degli anni 90 suonata dal vivo!

Domenica 9 luglio dalle ore 5.30 presso i giardini pubblici di viale Oberdan si esibirà Claudio Borghi in BOLOGN’ALBA, una carrellata musicale speciale sui più famosi cantanti bolognesi

Partirà alle ore 9 da Piazza Garibaldi il raduno di Vespe che farà il giro panoramico nelle campagne medicinesi con tappe enogastronomiche. In seguito, da via Libertà alle ore 09.30 il raduno di Auto D’epoca in tour nei pressi di Medicina e zone limitrofe.

Non poteva mancare, come ogni anno, alle ore 16.30 in Piazza Garibaldi l’avvio dei motori e giro dimostrativo dei Trattori. Chiuderà la manifestazione alle ore 21 in Piazza Garibaldi “Il Costipanzo Show”, parodia live della popolare trasmissione di Maurizio Costanzo, ideato dallo storico fondatore Duilio Pizzocchi e da Giuseppe Giacobazzi.