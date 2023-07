Mercoledì 12 luglio si conclude con successo l’evento nato dall’intuizione di Confcommercio Ascom Imola

Con l’ultima serata, che si tinge di azzurro, in programma mercoledì 12 luglio, sempre dalle ore 20.30 alle 23.30, si chiude la ventesima edizione di «Imola di Mercoledì», l’evento che ha richiamato in centro storico migliaia di persone, imolesi e non, che con occhio divertito e curioso hanno scoperto la città da un’angolatura assolutamente speciale.

Ultima occasione per ricevere la tshirt JOMLA, per ottenerla basterà presentare all’infopoint di Confcommercio Ascom Imola due scontrini della serata (somma min 25 euro).

Se i primi due appuntamenti sono stati l’occasione di socializzare e curiosare, questo quarto appuntamento sarà incentrato sullo shopping e potrà contare sulle occasioni dei saldi appena iniziati in vista delle imminenti vacanze estive.

Programma ultima serata di Imola di Mercoledì 2023: 12 luglio – azzurro

Arte e cultura – La quarta visita guidata gratuita sarà “Bellezza ed eleganza nell’antico Egitto”: Visita guidata e letture presso il Museo di San Domenico. Anche quest’anno la visita alla mummia e alla piccola collezione di amuleti egizi sarà accompagnata da letture a tema. “Il tuo occhio con il Kohl diventa più grande, nel tuo occhio mi perdo come in un cielo incantato.” A cura del CISE (Centro Italiano Studi Egittologici) di Imola in collaborazione con Associazione Culturale Bardur. (Partenza ore 20.45 Infopoint NON SERVE PRENOTAZIONE – durata circa 1 ora).

Ricordiamo inoltre che dalle 20.00 alle 21.00 sarà possibile visitare gratuitamente e in autonomia il giardino del palazzo vescovile e alle 21, sempre nell’arena del Giardino, Alessandra Borgioli e Roberto Taddei, dell’omonimo vivaio fiorentino, discuteranno di ortensie tra di loro e con il pubblico.

I due esperti porteranno una piccola selezione di piante in vaso che potranno essere acquistate durante la serata. Sempre a tema culturale interessante la proposta dei Musei Civici: “Incontri al tramonto…sul torrione nord-est” della Rocca Sforzesca. Mercoledì 12 luglio si prosegue con “Arte e potere nel Cinquecento: Carlo V, Tiziano e Ariosto” conversazione con Giovanni Sassu, storico dell’arte, responsabile Musei e culture extraeuropee del Comune di Rimini (Piazzale Giovanni dalle Bande Nere – inizio alle ore 18.30 – Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente tramite l’App “Io Prenoto” o telefonando al n. 0542-602609).

Anniversario– alle 20.00 la Confcommercio Ascom Imola celebra e festeggia l’Ottica Ferlini per i suoi 100 anni di attività, un traguardo ammirevole che dimostra la passione e l’impegno di tre generazioni. (ore 20.00 presso Ottica Ferlini – Via Emilia 191)

Bimbi e famiglia – Ogni sera le famiglie potranno scegliere per i bambini tra tante animazioni e occasioni di divertimento: come il truccabimbi gratuito e zucchero filato omaggio presso l’Infopoint dell’evento (Piazza Caduti), e due postazioni di giochi gonfiabili in Piazza Matteotti e Piazza Gramsci.

In Piazza Mattotti Il Ludobus creerà un piacevole caos creativo: biliardi e giochi in legno autocostruiti, materiale di giocoleria e di equilibrismo, giochi di diverse tradizioni etniche, giochi tradizionali europei, costruzioni in legno, giochi e attrezzature per il libero movimento, giochi da tavolo in versione gigante e moltissimi altri… a disposizione di tutti per un divertimento libero e senza tempo.

Per i bimbi più sportivi ci sarà occasione per cimentarsi o assistere anche a diverse pratiche sportive: prove di scherma (Piazza Gramsci), di Ginnastica Artistica con Ginnastica Biancoverde e scherma medievale con i difensori della rocca in Piazza Medaglie d’oro. Spettacolo di danza itinerante.

The story tree: Letture a due voci sulle differenze di genere a cura di Perledonne in collaborazione e presso Libreria il Mosaico (prenotazione 331 8106699)

Dove mangiare – Per l’ultima serata segnaliamo la pizza a portafoglio di Quattroquinti in Piazza Matteotti e gli hamburger di Cavò, le goufre e le crepes di Cioccolateria Imola in via Orsini, le specialità del Minestraio in collaborazione con Cafè del Grillo nel suggestivo Giardino Alberghetti, le degustazioni di caffè dell’Antico Bar Fiat, le pinse di Parsot, la piadina e salsiccia del Bar Contarini e le tante sfiziosità in tutti i locali del centro.

Musica e esibizioni – Tante le esibizioni “live” in programma la serata conclusiva: DEAD CHICKEN live da Zuffi infissi in Piazza caduti, DJ SET SaraELLE da Formaggeria Cavallotti (Vicolo Inferno), Naïf Quartet al Bar Bologna, concerto Turn the Clock (acustico) e street food a cura di Caffè Emilia e proseguendo sulla Via Emilia il gruppo Psycho Nipples da Caffè Porteno con cocktail a tema. In Via Appia LokaRock live presso Bar Dega. Floating Ensemble da Elio’s, e ancora “La calda notte” Andrea Grossi in Concerto in Via Aldrovandi e proseguendo Lezioni gratuite di Zumba con il Coach Adamo in Via Quaini. Concertini in Piazza Gramsci a cura di Jeko music e Jeanne Wang Quartet al Caffè della Rocca per la rassegna “La vena del Jazz”.

L’evento Imola di mercoledì è organizzato e promosso da Confcommercio Ascom Imola e sostenuto e patrocinato da importanti sponsor: Enti Istituzionali, Associazioni, Fondazioni e imprese del territorio.

Collaborano e sostengono Imola di mercoledì 2023:

Comune di Imola, Camera di Commercio di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca di Imola Spa, Cefla, BCC Romagna Occidentale, Sacmi, Coop Alleanza 3.0, Cooperativa Ceramica di Imola, Confindustria Emilia – Delegazione Imolese, Alleanza delle Cooperative, Bologna Estate, Manzini & co., Enoteca 1300, Coldiretti Imola, Vini di Romagna, Grafiche Baroncini, Zurich assicurazioni, Vivi Imola, Ass. Culturale Bardur. ■