In occasione del gran premio in programma dal 13 al 15 luglio il Consorzio Vini di Romagna e AIS Romagna organizzano “Albana buona da matti!”

Il 13, 14 e 15 luglio dalle ore 18 alle 24 il Consorzio Vini di Romagna e AIS Romagna organizzano – all’interno del contest “Terre e Motori” gestito da IF Imola Faenza Tourism Company, che animerà nei giorni del FIM World Superbike Championship piazza Matteotti a Imola – l’appuntamento “Albana buona da matti!”, un nuovo format esperienziale che si terrà nei locali dell’ex Bar Bacchilega e del portico adiacente.

«Obiettivo dell’evento enologico è quello di diffondere la cultura del vitigno e vino più identitario della Romagna, cogliendo l’opportunità di un appuntamento sportivo top che torna dopo un triennio all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari – illustra Roberto Monti, Presidente del Consorzio Vini di Romagna -. In città è atteso il pubblico delle grandi occasioni dall’Italia e dall’estero. Un’occasione importante per porre in luce le eccellenze locali e la speciale accoglienza romagnola, che avevamo già “messo in pista” per il Gran Premio di Formula 1, poi annullato a causa dell’alluvione di maggio».

“Albana buona da matti!” vede una selezione di aziende romagnole a presentare la propria Albana DOCG insieme ad altre referenze aziendali. Completano l’offerta i banchi d’assaggio collettivi delle Albane DOCG dei vari territori romagnoli. Per immergersi nelle degustazioni, basterà acquistare un coupon da 15€ (6 degustazioni) più 5€ di cauzione a rendere per il calice. I sommelier AIS che svolgeranno servizio – in funzione del carico di pubblico – si prodigheranno anche in veloci “minidegustazioni” guidate “alla barrique” nel gazebo allestito di fronte al Bacchilega, in funzione educational per iniziare all’Albana, per una conoscenza nuova e inebriante che guidi ad apprezzare al meglio la grande personalità del nostro vitigno così unico.