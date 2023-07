Nel cuore della città, da giovedì 13 a domenica 16 luglio, a partire dalle ore 18 cibo, musica e solidarietà

Per 4 giorni, da giovedì 13 luglio a domenica 16 luglio, in piazza Matteotti, nel cuore di Imola sarà grande festa, a partire dalle ore 18, con il “Food Village” allestito nell’ambito del progetto “Terre&Motori”, in occasione del “FIM World Superbike Championship – Prometeon Italian Round”, ovvero la prova mondiale del campionato SBK, in programma in autodromo dal 14 al 16 luglio. La quattro giorni all’insegna di festa, musica e cibo è organizzata in collaborazione tra il Comune di Imola, Imola Faenza Tourism Company e il Con.Ami a conferma che la collaborazione con il centro storico è un punto fermo nella programmazione degli eventi dell’Autodromo. Saranno allestiti con un city dressing a tema “Terre&Motori” circa mq 700 di Piazza Matteotti, a cui si aggiungono l’area ex Bar Bacchilega con il portico adiacente, per le iniziative promozionali e di rappresentanza, che ospiteranno street food, stand istituzionali, gazebo tematici, eccellenze motoristiche, in particolare con mezzi elettrici e tutte le sere musica con gruppi e dj set. Un’area sarà riservata, giovedì pomeriggio, allo show cooking dei piloti della SBK.

Il “Food Village” fra enogastronomia, musica e solidarietà

Il “Food Village” proposto da “Terre&Motori” allestirà attrazioni per tuti i gusti. Sul fronte dell’enogastronomia ci saranno 10 food truck che proporranno prelibatezze del territorio dell’Emilia Romagna e un bar che fornirà cocktails e birra, stand istituzionali e la partecipazione del Consorzio Vini di Romagna, che insieme all’AIS Romagna presenta “Albana buona da matti!” per valorizzare la cultura del vitigno e vino più identitario della Romagna. “Albana buona da matti!” avrà per protagoniste le cantine Tre Monti, Assirelli, Giovannini, Poderi delle Rocche, Monticino Rosso con postazione individuale, più i vini di altre 20 aziende in degustazione nei banchi collettivi territoriali gestiti da Ais Romagna e dal Consorzio Vini di Romagna.

Sul fronte musicale saranno protagonisti giovani dj del territorio che hanno passione e competenza, insieme a due band selezionate dal Bar Bologna e con ospite i Datura. Nel dettaglio, il programma musicale prevede giovedì sera dalle 20.30 alle 24.00 esibizione di dj Simone Vincenti; venerdì fino alle 24.30 di scena i Datura; sabato la Band Alis Italia Music fino alle 24.30, mentre domenica gran finale con la band “Lennon Lives” e dj Elia Poggi, fino alle 23.00. Il tutto in collaborazione con l’associazione Bof street Food e Caffè Bologna.

Insieme a cibo e musica, “Terre&Motori” si declina anche all’insegna della solidarietà. In piazza Matteotti sarà allestita, infatti, la mostra “Arte fuori dal fango”: gli artisti di Spazzate Sassatelli Ester Di Cola, Alberto Alleati, Giuseppe Princiotta, Sisay Bozzola, Simona Mastrangelo espongono la propria arte, con quadri e sculture salvate dall’alluvione che ha colpito la frazione imolese. L’iniziativa è allestita per una raccolta di beneficenza, ad offerta libera.

L’evento Food Village è organizzato per valorizzare al meglio il territorio e le sue eccellenze e dare la possibilità ai tanti Comuni che sono stati così duramente colpiti dalla recente emergenza idrogeologica di valorizzare i propri prodotti, operatori e aziende nell’ottica di una promozione nel segno della “ripartenza” grazie al richiamo di pubblico e alla visibilità che il campionato del mondo SBK porta al territorio sovracomunale, sia metropolitano che regionale.

Show cooking in piazza Matteotti: i piloti SBK si sfidano in una gara di cucina

Ad aprire le attività del Food Village, sarà giovedì 13 luglio, alle ore 18,30 un grande evento che vedrà protagonisti i piloti della SBK, che si cimenteranno in una gara di cucina sotto la guida dello chef Max Mascia, del ristorante San Domenico di Imola, che insegnerà loro un piatto tipico che dovranno replicare: la Piadina Romagnola. La giuria decreterà il “Vincitore Imola 2023”. Al momento hanno assicurato la presenza i piloti Phillip Oettl (DE), Team GoEleven; Danilo Petrucci (IT), Barni Spark Racing Team; Niccolò Bulega (IT), Aruba.it Racing WorldSSP; Michael Ruben Rinaldi (IT), Aruba.it Racing – Ducati; Lorenzo Baldassarri (IT), GMT94 Yamaha; Dominique Aegerter (CH), GYTR GRT Yamaha.

“Il Food Village in centro storico vuole valorizzare il cuore della Città, anch’esso protagonista insieme agli eventi che si svolgono nel circuito collegandolo con tutta Imola. E’ un elemento che, grazie al brand “Terre&Motori” avviato nel 2021 e attraverso la presenza dei piloti stessi in piazza Matteotti, porta in vetrina la qualità delle eccellenze territoriali legate al cibo e ai sapori, ma non solo. Inoltre nel 70°anno dell’Autodromo volevamo dare spazio alla vocazione motoristica del nostro circuito, coinvolgendo i cittadini più appassionati, perché essi rappresentano un tratto importante della nostra storia” sottolinea il sindaco Marco Panieri.

“Il Villaggio era già stato programmato nell’ambito degli eventi collaterali per la F1, poi tutti sappiamo come è andata. Per il ritorno della SBK dopo 4 anni di assenza abbiamo deciso ancora una volta di legare gli eventi dell’Autodromo al Centro storico, in collaborazione con l’assessore Raffini, e in questa occasione lo faremo in maniera speciale. Porteremo infatti alcuni dei piloti ufficiali del Campionato del Mondo in Piazza Matteotti, per cimentarsi in una prova culinaria: dovranno preparare un piatto tipico della nostra terra, ovvero la Piadina Romagnola” commenta Elena Penazzi, assessore all’Autodromo.

Spostamento temporaneo del mercato ambulante da piazza Matteotti in viale Dante

La presenza dell’iniziativa “Food Village”, parte integrante del programma “Terre&Motori”, non consente lo svolgimento del mercato ambulante di Piazza Matteotti nella giornata del sabato 15 luglio, che sarà pertanto trasferito in viale Dante. Qui troveranno posto 21 posteggi mentre gli altri 13 che completano l’offerta di piazza Matteotti saranno così ridistribuiti: 2 posteggi in piazza Gramsci; 3 posteggi presso Borghetto; 1 posteggio presso viale Rivalta; 7 posteggi temporanei di nuova istituzione e solo per la giornata del 15 luglio 2023 come segue: 4 (di cui 3 destinati alla merceologia esclusiva “fiori”)presso l’area prospiciente l’entrata del Mercato coperto “il Borghetto e 3 posteggi presso la piazza della Conciliazione cosiddetta “piazza dell’Ulivo”. Le assegnazioni dei posteggi sopra elencati avverrà secondo la graduatoria di mercato vigente.

Al via la prima edizione del concorso “Superbike in vetrina”

E’ in corso la prima edizione del concorso “Superbike in vetrina”, organizzato dal Comune, per creare l’occasione affinché i cittadini e gli ospiti in visita trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete distributiva locale in un’ottica di place branding. ovvero di trasmettere l’identità della città.