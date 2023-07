Ecco i film di animazione e per famiglie in programma per la rassegna “Il cinema d’estate” del centro commerciale di Casalecchio di Reno

Super Mario Bros., La sirenetta, Il gatto con gli stivali 2: sono alcuni dei film di animazione e per famiglie in programma a “Il cinema d’estate”, la rassegna cinematografica promossa dal centro commerciale Gran Reno di Casalecchio di Reno (via Marilyn Monroe 2), con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e della Fondazione Cineteca di Bologna.

Coloratissimo e dinamico, sabato 22 luglio sullo schermo del Gran Reno arriva Super Mario Bros. – Il film diretto da Aoron Horvath e Michael Jelenic e ispirato al celebre videogame. È la storia di Mario e Luigi, due fratelli idraulici italoamericani che da poco si sono messi in proprio. Quando Brooklyn si allaga, i due si avventurano lungo la rete fognaria, imbattendosi in tartarughe guerriere, un terribile re e una principessa dal misterioso passato.

Venerdì 28 luglio è tempo di fiabe con La sirenetta, il film diretto da Rob Marshall tratto dalla favola di Andersen. In questa rivisitazione realistica del classico musical d’animazione della Disney, una giovane e vivace sirena è determinata a seguire il suo cuore. Il patto con la malvagia Strega del mare le consente di sperimentare la vita sulla terra, mettendo però in serio pericolo la sua stessa esistenza.

Un finale di trilogia ironico ed emozionante: giovedì 3 agosto l’appuntamento è con Guardiani della Galassia Vol. 3, il film dei Marvel Studios scritto ediretto da James Gunn. Dopo aver acquisito Ovunque dal Collezionista, i Guardiani sono intenti a riparare i danni provocati da Thanos, determinati a fare di Ovunque un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dall’universo. Le loro vite saranno però sconvolte dagli echi del passato di Rocket. Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket. Una missione che, se non compiuta con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani.

Un racconto per tutte le età che celebra la tolleranza e l’inclusione: la serata di sabato 5 agosto è dedicata all’amore e all’amicizia con la proiezione del muovo lungometraggio di animazione targato Disney-Pixar Elemental. Diretto da Peter Sohn, il film è ambientato a Element City, popolata da cittadini appartenenti ai 4 elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria. Ember è una giovane donna tenace, brillante e impetuosa la cui improvvisa amicizia con Wade, un ragazzo spiritoso, accomodante e ipersensibile, finisce per scardinare le certezze e i punti di riferimento del mondo in cui vivono.

Domenica 6 agosto, invece, al Gran Reno è in calendario Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, film diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein e basato sull’omonimo gioco di ruolo. Il bardo Edgin, un tempo membro della nobile organizzazione degli Arpisti, ha sacrificato i suoi ideali in seguito alla morte della moglie. Dopo esser rimasto solo con la figlia Kira, Edgin entra in una squadra composta dalla barbara Holga, dal ladro Forge, dallo stregone Simon e dalla maga rossa Selina. Nel tentativo di compiere un furto, Edgin perde le tracce della figlia, che è deciso a ritrovare. Nella sua nuova avventura, intraprenderà un cammino verso boschi impervi, sette di stregoni assetati di sangue, sottosuolo, draghi e creature fantastiche.

Mercoledì 16 agosto si viaggia nel tempo con The Flash di Andy Muschietti, interpretato da Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del supereroe DC. I mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun supereroe a cui rivolgersi. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato…

Una commedia d’azione commovente ed esilarante, che farà sorridere tutta la famiglia: martedì 29 agosto verrà proiettato Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli, un film diretto da Kirk De Micco e Faryn Pearl. Ruby Gillman è una timida sedicenne che scopre di far parte di una leggendaria stirpe reale di mitici kraken e che il suo destino, nelle profondità degli oceani, è più grande di quanto abbia mai immaginato.

Venerdì 1 settembre, infine, gli spettatori del Gran Reno potranno assistere a Il gatto con gli stivali 2 – L‘ultimo desiderio, sequel diretto da Joel Crawford e Januel Mercado. Per la prima volta dopo dieci anni, DreamWorks Animation presenta un nuovo capitolo delle favole di Shrek, in cui il Gatto con gli stivali pagherà un prezzo alto per la sua passione per il pericolo. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il gatto ha bruciato otto delle sue nove vite: per riaverle si imbarcherà in un’impresa colossale.

Gli spettacoli al Gran Reno iniziano dalle ore 21.30.