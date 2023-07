Concerti, spettacoli, trekking, laboratori e street food dal 27 al 30 luglio

Quattro giorni di festa e allegria tra spettacoli, musica dal vivo e concerti, escursioni, trekking, laboratori , teatro, giochi, esposizioni, mercatini e streetfood: dal 27 al 30 luglio è in arrivo la 191esima edizione della Fiera di San Lazzaro con un ricco programma di eventi e numerose novità.

Dall’alba a notte fonda iniziative di ogni genere, oltre a proposte enogastronomiche animeranno il territorio con una Fiera che si espande dal centro cittadino alle colline, dai calanchi al Museo, dalla Piazza alla Mediateca, passando per visite guidate in aziende del territorio che hanno superato anche i confini nazionali.

Quattro i punti di riferimento “fissi”, considerati i quattro grandi palchi:

– La Piazza, cioè la centrale piazza Bracci che si animerà tra cibo, canti e balli

– Il Mokambo: la Corte del Palazzo Comunale che si trasformerà nella sala da ballo che tra gli anni ‘60 e ‘70 fece nascere l’amore tra le moltissime coppie di San Lazzaro, oltre a ospitare musica e spettacoli

– Il Parco 2Agosto dove si terranno spettacoli e concerti ogni sera

– Il Parco della Resistenza che ospiterà ResisDance, la rassegna ideata da PeacockLab, che si declina tra dj set, concerti, food&beverage e mercatini e ResisdanceKids, con attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie.

Tra le novità di quest’anno la presenza di Appennino Slow: attivata una collaborazione con il Comune, sono stati preparati pacchetti alloggio + attività + giro in Fiera per vivere una experience a 360 gradi.

La Fiera sarà inoltre raccontata da un giovane gruppo di creator sulle piattaforme social, per viverla anche a portata di click!

La Sala di Città invece, si trasforma in una sala esposizione ospitando per tutti i giorni della Fiera il progetto “Pink. Le pioniere del graphic design. Donne nella storia del progetto grafico italiano”, a cura di AIAP – Associazione italiana design della comunicazione visiva e Confcommercio Ascom Bologna.

I Dirotta su Cuba, Dj Ralf, Pastaboys, Dj Cream, Bruno Lazzaro & Danzell sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno nel corso della 191esima Fiera, e tantissime le sorprese e i concerti con musica dal vivo. Spettacoli teatrali e laboratori per i più piccoli, con passeggiate tra le colline del Parco dei Gessi che potranno essere esplorate attraverso escursioni organizzate e trekking alla scoperta di calanchi, doline e grotte saranno solo una parte della Fiera. Ritorna anche il dinosauro gigante nel Parco 2 Agosto per far sognare i bambini e divertire gli adulti.



L’intero programma della Fiera è reperibile sul sito www.fieradisanlazzaro.it