Il viaggio alla scoperta della Cooperativa parte dalla Passita di Romagna

Per una cooperativa come CLAI, che fa della trasparenza e della inclusione due elementi imprescindibili della propria essenza, la parola “ospitalità” riveste da sempre grande importanza. In quest’ottica diventa quindi un appuntamento centrale dell’estate il ritorno di “Porte Aperte CLAI”, l’evento che il primo weekend di settembre porterà a Imola tante iniziative suggestive e darà modo di conoscere da vicino come opera una grande realtà agroalimentare.

Parte centrale di questa edizione di “Porte Aperte CLAI” sarà l’incontro “I salumi di eccellenza: la Passita di Romagna”, che si terrà domenica 3 settembre, alle ore 16.00, presso la Sala Polivalente del centro direzionale CLAI. Un evento (a pagamento con prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@clai.it) di cultura e degustazione riservato a 60 partecipanti che comprenderà anche la visita guidata al salumificio di Sasso Morelli e allo storico Parco e Giardino di Villa La Babina, che fa parte del circuito dei Grandi Giardini Italiani.

“Rispetto all’anno scorso abbiamo introdotto degli elementi di novità in termiti di qualità della nostra proposta, mantenendo tuttavia intatta la natura e l’essenza di Porte Aperte CLAI, che per noi rimane un appuntamento che ha come base la trasparenza – sottolinea Giovanni Bettini, Presidente CLAI –. In questi giorni chiunque, nessuno escluso, può infatti osservare da vicino, con i propri occhi, il mondo CLAI. La novità principale di questa edizione è rappresentata dall’incontro “I salumi di eccellenza: la Passita di Romagna”, che focalizzerà l’attenzione su un prodotto della tradizione rurale e gastronomica del territorio che racchiude le caratteristiche distintive della nostra cooperativa. È proprio da qui, dal salume simbolo del percorso di valore che abbiamo intrapreso, che partiremo per far vivere un’esperienza immersiva ai nostri ospiti, accompagnandoli alla scoperta dei segreti che hanno reso grande CLAI in questi oltre 60 anni di vita. Un viaggio attraverso il quale i partecipanti potranno conoscere ciò che ispira ogni prodotto che realizziamo”.

CLAI è dunque pronta ad aprire ancora le sue porte alla comunità, ma sono diverse le attività in programma per l’appuntamento di settembre. A partire dal grande concerto organizzato in collaborazione con Emilia-Romagna Festival, che si terrà sabato 2 settembre a partire dalle ore 21.30 a Villa La Babina, a Sasso Morelli di Imola, sede della Cooperativa. A questo ormai tradizionale appuntamento nel parco con la lirica, si esibiranno, sulle musiche di Donizetti, Bizet, Puccini e Rossini, la mezzosoprano romagnola di fama internazionale Daniela Pini e il tenore Diego Cavazzin, accompagnati da Lorenzo Bavaj, storico pianista del tenore Josè Carreras e di altre grandi voci del panorama internazionale.

Subito prima del concerto ci sarà la consegna del “Premio 100% Italiano”, prestigioso riconoscimento con il quale CLAI si fa portavoce della valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni italiane. E sempre nel corso di questa prima giornata del weekend la presentazione di un importante intervento di rimboschimento permanente con arbusti ed alberi sul quale CLAI sta lavorando da tempo.

Il giorno successivo, domenica 3 settembre, si aprirà con la quarta edizione della “Campestre CLAI”, la corsa competitiva che si terrà a partire dalle ore 9:30, e una più rilassante “Passeggiata ecologica” di sette chilometri aperta a tutti e che permetterà ai partecipanti di godere a pieno della bellezza del percorso che si snoda tra alberi secolari, vigneti e campi coltivati. (Per maggiori informazioni www.clai.it).