Appuntamento dal 1 al 3 settembre con tre serate di festa, musica, cibo e spettacoli

Dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, in Pubblica si torna a far festa: “Pubblica in Festa!”, storica manifestazione organizzata dai volontari della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, torna quest’anno ad animare la sede dell’associazione dal 1 al 3 settembre.

Riproposta in un periodo diverso (solitamente la festa si svolgeva tra fine giugno e inizio luglio), “Pubblica in Festa!” si ripresenta con un assetto rinnovato grazie al coinvolgimento di nuove forze del volontariato locale. Ad affiancare i volontari della Pubblica nell’organizzazione delle tre serate, ci sono infatti le associazioni della Casa del Volontariato: Aido, Avis, Antico Mondo Contadino, CSI Sasso Marconi, Passo Passo, Pro Loco Borgo Fontana e i gruppi “Quei favolosi anni 70/80” e“Ponte Albano C’è”. Quella che prenderà forma sarà dunque una vera e propria Festa del Volontariato,espressione del lavoro in sinergia tra volontari appartenenti a diverse realtà ma partecipi di un comune progetto solidale.

Anche i giovani hanno offerto un contributo significativo alla festa 2023. Grazie all’impegno dei giovani soci della Pubblica e dei ragazzi del Campus di avviamento al volontariato, organizzato nel periodo estivo dalla Pubblica Assistenza, giovedì 31 agosto la festa sarà preceduta da una “serata off”, interamente organizzata e gestita dal gruppo giovani dell’associazione: musica live, open bar e pizza gli ingredienti di una serata dedicata a tutti gli under 30.

Ma le novità dell’edizione 2023 riguardano anche il programma di intrattenimenti, che per ogni serata prevede due momenti di spettacolo diversi tra loro per genere e tipologia: spaziando dalla musica anni ‘70/80/90 dei “Celebrity Stars” a quella celtica dei “Drunk Butchers”, alternando dj set e le cover dei “Mangiava Haribo”, passando dall’esibizione della corale “Aurelio Marchi” a quella degli allievi della scuola di musica “Music Factory”, gli organizzatori hanno cercato di rendere il programma della festa vario e interessante per il pubblico di tutte le fasce di età.

Novità e tradizione si incrociano anche in cucina dove, ai menu della tradizione casalinga emiliana proposti dal ristorante della festa, si affiancano pizze, tigelle e crescentine.

Per finire, non mancheranno gonfiabili e sorprese per i più piccini.

Appuntamento dunque venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre, dalle ore 19, presso la sede della Pubblica Assistenza in via San Lorenzo 4, a Sasso Marconi.

Tre serate di festa all’insegna dello stare insieme, della buona tavola, del divertimento e naturalmente della solidarietà: il ricavato dei punti ristoro contribuirà infatti a sostenere le attività della Pubblica e della Casa del Volontariato.



Maggiori info e dettagli sul programma sulla pagina Facebook Pubblica Assistenza Sasso Marconi e sul sito web www.pubblicasassomarconi.it