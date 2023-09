Dal 2 al 10 settembre, il Parco del cibo Italiano ospiterà una vendita speciale con oltre 500 brand e sconti sino al 90%

Dopo mesi di preparazione è in arrivo l’evento di shopping più esclusivo dell’anno: la House of Luxury, un’esperienza unica di shopping all’insegna del prestigio e del gusto raffinato.

L’evento è organizzato da Say Wow, azienda leader nel mondo delle vendite private che nel 2022 ha organizzato 52 eventi per i più grandi brand dell’alta moda in 5 paesi e 11 diverse città, passando per Parigi, New York e arrivando fino all’Arabia Saudita, a settembre porterà il lusso al centro della scena nel cuore di Bologna.

Con oltre 30.000 articoli dedicati a Home, Uomo, Donna e Bambino, provenienti da oltre 500 firme e con sconti fino al 90%, House of Luxury è un’occasione senza precedenti per immergersi in un mondo di stile e raffinatezza, approfittando di occasioni e sconti irripetibili.

La location che ospita l’evento rende l’esperienza ancora più speciale. La House of Luxury verrà ospitata da Fico, il Parco dedicato all’enogastronomia italiana, che offre ai visitatori un’immersione autentica nelle tradizioni culinarie e culturali del nostro Paese. A settembre la sinergia tra Fico e Say Wow trasformerà il FICO in un’arena di stile e gusto, dove food and fashion si uniranno in un connubio perfetto.

Dettagli dell’Evento:

Cos’è: House of Luxury – Esclusiva Private Sale con oltre 30.000 articoli per Home, Uomo, Donna e Bambino e oltre 500 firme di lusso. Data: Dal 2 al 10 Settembre. Tutti i giorni dalle 11 alle 22. Sabato chiusura ore 23. Fast track con prenotazione sui siti www.saywow.me e https://www.fico.it/it/eventi/say-wow-house-of-luxury