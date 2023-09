Riflettori puntati il 9 settembre sul campo sportivo della frazione. Ospite il nazionale di nuoto Simone Cerasuolo

Il 9 settembre, nel campo sportivo di Toscanella di Dozza, sarà ancora una volta tempo di ‘Giochiamo senza frontiere – Festa delle associazioni’.

L’appuntamento, giunto all’ottava edizione ed organizzato dal municipio in collaborazione con la consulta delle associazioni con il contributo della BCC della Romagna Occidentale, nasce con l’obiettivo di diffondere i valori legati allo sport, alla socialità e all’integrazione. Non solo. Una splendida vetrina, che dalle ore 14.30 alle 18.30 animerà l’impianto di via Nenni con stand, esibizioni dimostrative ed attrazioni, per le tante associazioni che impreziosiscono il tessuto culturale e sportivo dozzese. Un movimento che alle latitudini del borgo e della sua frazione muove centinaia di iscritti, appassionati e praticanti. Ma anche la concreta opportunità per le famiglie di conoscere ed approfondire l’ampia gamma delle proposte tematiche rivolte alla comunità.

Un pomeriggio, condito da spettacoli e musica, all’insegna delle varie discipline. Dal basket alla scherma passando per arti marziali, calcio e volley. Lezioni aperte di danza, yoga e laboratori per bambini. Un format a misura di famiglia, capace di mettere d’accordo grandi e piccini, che promuove anche l’impegno delle persone diversamente abili insieme alla Fondazione Montecatone Onlus.

Tra gli ospiti, infatti, ci saranno anche gli atleti paralimpici di tiro a segno Massimo Croci e Giovanni Bertani sotto l’egida del Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna, che patrocina l’evento. Confermatissima, inoltre, l’iniziativa che premierà con gadget e sconto consumazione per i partecipanti più attivi. E alle ore 18, da non perdere, ‘Corsa a colori Avis’.

Ma non è tutto. L’occasione sarà la cornice ideale per celebrare il campione della Nazionale Italiana di Nuoto, Simone Cerasuolo. Il ventenne atleta imolese in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro e tesserato dall’Imolanuoto, fresco campione europeo Under 23 nei 50 rana e medaglia d’argento continentale tra i big nel 2022 a Roma, è uno dei più interessanti protagonisti della selezione Azzurra con un posto nella top 10 dei migliori ranisti al mondo sulla distanza in vasca dei 50 metri.

“Giunta alla sua ottava edizione, con un format collaudato e sviluppato sulla base del progetto alimentato dalla nostra amministrazione a partire dal 2015, la manifestazione incarna gli elementi di aggregazione, socialità e promozione del ricco tessuto culturale e sportivo dozzese – spiegano gli amministratori dell’ente di via XX Settembre – Un appuntamento dalla doppia valenza. Da una parte la possibilità di conoscere le tante realtà ed attività che impreziosiscono l’area dozzese. Dall’altra l’opportunità di promozione dell’ampia offerta tematica. Un evento che rafforza l’interazione e la sinergia tra le singole associazioni per confezionare un contenitore che strizza l’occhio alla collettività. Un ringraziamento a Luana Vittuari, nostra delegata all’organizzazione della festa, anima e ideatrice dell’evento”.