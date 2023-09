Appuntamento sabato 9 settembre con tante iniziative in programma per grandi e bambini

Centro commerciale naturale di Castel Maggiore, in collaborazione con Pro Loco e ASCOM Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Castel Maggiore, presentano la 13^ edizione della Notte bianca – Castel Maggiore sotto le stelle.

Sabato 9 settembre 2023 dalle 18.00 alle 24.00 nell’area pedonalizzata di Via Gramsci area bimbi, negozi aperti, spettacoli, concerti e aree food con tante proposte tutte diverse.

Musica, balli, spettacoli, sport, moda, mercato, cibo e tanto, tanto altro: segnaliamo gli show di Duilio Pizzocchi e delle Drag Queen con Balena Rodriguez Asi@ e Cristina Colbottom, in piazza Pace.

Tante le attività da fare e le cose da vedere su iniziativa degli esercenti e della Pro Loco, ma anche delle associazioni del territorio!

Tra le altre cose si segnala dalle 18 fino a sera, nella piazzetta di fronte alla rotonda arcobaleno, che piccoli e meno piccoli troveranno anche Kapla Animazione con migliaia di tavolette Kapla e due animatori, per costruire oltre ogni immaginazione, a cura di Lèggere Leggére, mentre alle 20.30 presso la sede AVIS di Castel Maggiore, si terrà la manifestazione di conferimento delle benemerenze ai donatori di sangue: sono ben 77 i donatori che vedranno riconosciuti anni e lustri di generosità, alla presenza della sindaca, Belinda Gottardi, dell’assessore al welfare e salute del comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, del presidente dell’AVIS Emilia – Romagna, Maurizio Pirazzoli.

In occasione della manifestazione saranno interdette alla circolazione veicolare: la centrale Via Gramsci, nel tratto tra via Manzoni e via Franchini; via Matteotti nel tratto da via Gramsci a via Rimembranze; la parte iniziale di via Bondanello.