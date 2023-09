La Polizia Locale partecipa alla commissione istituita per contrastare il fenomeno

Come agisce un mediatore immobiliare regolarmente iscritto alla Camera di Commercio? Come è possibile riconoscerlo? Quali sono i rischi che si corrono se si viene a contatto con un mediatore abusivo? Di questo si parlerà sabato 9 settembre alle 10 in Salaborsa, all’Auditorium Biagi, dove si terrà un evento aperto alla cittadinanza, organizzato dai sottoscrittori del protocollo contro l’abusivismo immobiliare.

Una mattinata interamente dedicata alla difesa e alla tutela dei diritti dei cittadini in momenti così cruciali e impegnativi come l’acquisto, la vendita, l’affitto di una casa, di un ufficio, di un garage, di un terreno. Indicazioni su come difendersi da possibili truffe, a chi rivolgersi per essere tutelati, che verifiche fare per essere sicuri di non consegnare i propri risparmi a soggetti non qualificati.

Da anni, anche la Polizia Locale partecipa alla commissione istituita per il contrasto al fenomeno dell’abusivismo nel campo degli agenti immobiliari.

Una commissione che ha sede alla Camera di Commercio e alla quale partecipano anche la Guardia di Finanza, l’Ispettorato del Lavoro, le associazioni dei consumatori, il Consiglio Notarile e le associazioni di categoria firmando, nel 2019, un protocollo di collaborazione per il controllo sul territorio.

Si ricorda inoltre, che per esercitare il ruolo di mediatore immobiliare è necessario superare un esame ed iscriversi in Camera di Commercio.