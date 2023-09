Appuntamento oggi pomeriggio con la pedalata alla scoperta delle opere poste in vari luoghi della città

Oggi, sabato 9 settembre alle ore 17.00, dalla stazione ferroviaria, partirà Graffiti Bike, la pedalata alla scoperta delle opere di Street Art, organizzata dal Comune di Imola in collaborazione con le Associazioni Giocathlon, Gipiesse e Noi Giovani. L’iniziativa si svolge nell’ambito della 10° Edizione di RestArt Urban Festival 2023, che quest’anno realizzerà opere temporanee nel Parco dell’Osservanza.

Graffiti Bike nasce con l’obiettivo di valorizzare la mobilità ciclabile come mezzo per scoprire le opere di street art realizzate dal 2007 ad oggi nell’ambito di manifestazioni e progetti artistici come: RestArt Urban Festival, Progetto T.A.G. (Torre Arte e Graffiti) e Ad’a spazio d’azione cinque. Artisti quali Blu, Kobra, Bordalo, Zedz, Mr. Woodland, Yopoz, Collettivo FX, Vesod, Macs, Fabio Petani, Artez, Andrea Casciu, NemO’s e tanti altri sono stati chiamati a operare per la rigenerazione urbana di quartieri, sottopassaggi, cabine elettriche, scuole e l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, generando negli anni un patrimonio artistico di grande rilievo.

Sovrapponendo la mappa dei percorsi ciclabili del Comune di Imola e la localizzazione delle opere di Street art è stato definito un percorso ciclabile della lunghezza di 6,5Km, adatto a tutte e tutti, che consente di toccare la maggior parte dei luoghi della street art imolese nonché scoprire, pedalando, alcune delle principali emergenze turistiche della città di Imola, quali Rocca Sforzesca, Palazzo Tozzoni, Autodromo.

La pedalata partirà dalla Stazione FS come stimolo a chi abita in altre città a partecipare caricando la propria bici in treno o utilizzando le bici del bike sharing comunale e terminerà al Parco dell’Osservanza, nell’ambito della 10° edizione di Restart Urban Festival, dove Cesare Bettini, direttore artistico del festival, farà una visita guidata per illustrare le nuove opere.

“Graffiti Bike è l’occasione per conoscere, attraverso l’arte, la rete ciclabile cittadina e valorizzare lo straordinario patrimonio di street art che è stato realizzato negli anni, grazie all’impegno dell’Associazione Noi Giovani, e che abbiamo scelto di inserire nella Guida su Imola di Repubblica per l’interesse turistico che questo patrimonio può sviluppare. Ringrazio le associazioni Giocathlon e Gipiesse che accompagneranno la pedalata e invito tutte e tutti a pedalare con noi” commenta Elisa Spada, Assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile