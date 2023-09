Si tratta di una tre-giorni di formazione specialistica in Appennino con docenti di calibro internazionale

Lunedì 18 settembre si chiuderanno le iscrizioni per la quarta edizione della Scuola di Ecologia Politica in Montagna, esperimento unico a livello nazionale aperto a 20 discenti provenienti da tutta Italia, dedicato all’approfondimento di una corrente di studi interdisciplinare che affronta criticamente e positivamente la relazione tra l’uomo e l’ambiente naturale e, in particolare, tra l’uomo e un territorio preciso come quello di montagna.

Il tema 2023, definito prima degli episodi meteorologi che hanno fiaccato l’Emilia-Romagna e quindi più che mai urgente, è “ACQUA”: tra prolungati periodi di siccità e heat waves, nubifragi e intense alluvioni, il rapporto con questo elemento primario oscilla tra due estremi e si impone al centro del dibattito. Esperti e professionisti ne parleranno in modo multidisciplinare, cercando di tenere insieme fenomeni globali e punti di vista locali: come affrontare le sempre più frequenti ondate siccitose che colpiscono l’Europa? Come affinare le politiche dell’acqua, ripensare il destino dei bacini artificiali e la produzione idroelettrica, con tutte le implicazioni sul patrimonio agricolo e forestale? Come l’ambiente e le comunità montane possono mettere in campo strategie di adattamento e resilienza a questi fenomeni?

Ideata da Boschilla e Articolture, con il supporto della Regione Emilia-Romagna edella Città Metropolitana di Bologna, la Scuola si svolgerà dal 6 all’8 ottobre, come di consueto sul territorio di Castiglione dei Pepoli (Bologna) e in un’ottica di rete su tutta l’area appenninica bolognese,grazie alla collaborazione già in essere con i Comuni di Camugnano e San Benedetto Val di Sambroe conl’Unione Appennino Bolognese. Confermato anche il format residenziale di tre giorni, composti da insegnamenti frontali, trekking didattici e momenti pubblici, con ospiti e docenti di calibro nazionale e internazionale, tra cui Alessia Zabatino, Filippo Tantillo, Franco Farinelli, Ramona Magno, Federico Grazzini, Chiara Calzana, Elisa Ravazzoli, Andrea Barzagli.

Per candidarsi è necessario seguire le indicazioni fornite sul sito www.scuolaecologiapolitica.it, compilando il form online e inviando una lettera motivazionale, entro e non oltre lunedì 18 settembre.