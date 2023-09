Eventi e iniziative all’insegna della transizione ecologica ed energetica

Sino al 21 settembre 2023 Ravenna sarà palcoscenico di un importante ciclo di eventi organizzati dalla Fondazione ITS TEC, finalizzati alla divulgazione di riflessioni e temi relativi alla transizione ecologica ed energetica e sulle opportunità e sfide per gli anni a venire.

Eventi pensati per il coinvolgimento sia della comunità locale, sia dei giovani desiderosi di scoprire, in modo esperienziale e innovativo, i percorsi formativi offerti dalla Fondazione ITS TEC a Ravenna e realizzati in collaborazione con enti locali e aziende di rilievo.

Giovedì 14 settembre – RIFIUTI DAMARE

Ora: tre diversi incontri, dalle 9.00 alle 18.00

Luoghi: Centro di Ricerca Ambiente Energia e Mare di Marina di Ravenna – Molo Dalmazia – Sede Cestha, Marina di Ravenna (RA)

Un programma fitto e interessante per immergersi completamente nel tema della salvaguardia dei mari e delle soluzioni per ovviare all’inquinamento marino.

9:00 – “Viaggio nel Futuro dei Materiali Sostenibili”

Gli studenti di ITS TEC si riuniranno presso il Centro di Ricerca Ambiente Energia e Mare di Marina di Ravenna per esplorare come i materiali possono essere utilizzati in modo più intelligente, riutilizzati e sostituiti per contribuire a un ambiente marino più pulito e sostenibile.

11:00 – “Pescatori Guardiani dei Mari”

Il Molo Dalmazia diventa il palcoscenico dell’iniziativa “Pescatori guardiani dei mari,” dove le cooperative La Romagnola e Nuovo Conisub dimostreranno come i pescatori possono svolgere un ruolo fondamentale nella protezione dei mari. Attraverso azioni di pulizia mirate, i pescherecci non solo rimuoveranno i rifiuti marini, ma svolgeranno un ruolo attivo nella promozione di pratiche responsabili e del riciclo dei materiali recuperati.

17:00 – “Onde di Cambiamento: Idee per il Recupero dei Rifiuti Marini”

Nel pomeriggio, il centro Cestha ospiterà la conferenza “Onde di cambiamento: idee per il recupero dei rifiuti marini,” coordinata da Sergio Baroni, Presidente della Fondazione ITS TEC. La conferenza vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui Simone D’Acunto, direttore del Centro di ricerche Cestha, e Sonia Putrino di Ogyre, con la chiusura esclusiva a cura di Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna. Durante l’evento, saranno presentate iniziative innovative nel campo del recupero dei rifiuti marini, offrendo soluzioni creative e determinate per affrontare l’inquinamento marino.

Venerdì 15 settembre – CLEAN GREEN DAY

Ora: dalle 14.30 alle 18.30

Luogo: Bagno Marinamore, Viale della Pace, 464 – Marina di Ravenna (RA)

Giornata di condivisione e confronto organizzata in collaborazione con Art-Er ed Hera Green, per condividere, apprendere e dare priorità alla responsabilità ambientale e alla transizione ecologica ed energetica.

14:30: Ritrovo al Bagno Marinamore di Marina di Ravenna per dare il via all’azione collettiva di pulizia di un tratto della pineta litoranea.

17:30: Ritorno al Bagno Marinamore per la presentazione di alcuni interessanti casi studio di economia circolare a cura degli studenti ITS e delle aziende Hera Green e Art-Er.

18:30: Aperitivo conviviale, un momento di discussione per condividere idee, criticità e opportunità sul mondo della transizione ecologica ed energetica, con particolare riferimento ai temi affrontati dal corso RED e dal corso GREEN.

Martedì 19 settembre – OPEN DAY corsi GREEN e RED

Ora: 15.30

Luogo: UniBO sede distaccata di Ravenna – via G. Oberdan, 1 (RA)

Un incontro per conoscere tutte le caratteristiche e le opportunità dei corsi GREEN e RED, con la partecipazione di tutor, docenti e coordinatori che presenteranno i programmi e risponderanno alle domande degli interessati.

Mercoledì 20 settembre – DIALOGO e CONFRONTO TRA SCUOLE SUPERIORI e LA FONDAZIONE ITS TEC

Ore: 15.30

Luogo: Via Guaccimanni 10, Ravenna – Sala Nullo Baldini

Realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e la Provincia di Ravenna, questa giornata vuole essere un’occasione preziosa per promuovere la collaborazione e il coordinamento tra la Fondazione ITS TEC e i tutor dell’orientamento nelle scuole del territorio ravennate. Un pomeriggio di dialogo per orientare le nuove generazioni verso un futuro di opportunità.

Giovedì 21 settembre – L’IDROGENO NELL’ERA DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Ore: 18.00

Luogo: Sede CNA Ravenna, Viale V. Randi, 90 (RA)

Stimolante incontro insieme al Prof. Marcello Romagnoli dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e ai rappresentanti delle aziende Tozzi Green e Fores Engineering, dove esaminare e creare dibattito riguardo al ruolo cruciale dell’idrogeno nel futuro dell’energia sostenibile.

Sito web ufficiale della Fondazione ITS TEC: https://itstec.it/